En el CGPJ creen que ahora se dan más circunstancias para que se acuerde su renovación

Al principio tenían cierto despiste pero a medida que pasan los días desde el Consejo piensan que va a haber renovación. Hay otro talante en la negociación entre el Gobierno y el PP, dicen varios vocales a COPE. Aunque alguno de ellos, de los que no suele equivocarse en las predicciones, no lo ve tan claro, pero para una parte considerable la renovación de los otros órganos constitucionales es la forma de salir del atolladero. “Ahora se dan unas circunstancias que antes no se daban”, señalan.

La cuestión no está ya tanto en los nombres de los futuros vocales sino en el modelo, consideran. Lo piden los jueces y lo pide Europa. Y la Unión Europea advierte desde hace tiempo de que la mitad de los vocales del CGPJ deberían ser elegidos por jueces. Algo que las asociaciones judiciales no se cansan de repetir. “Europa no hace más que decir que corrijamos el modelo y el Gobierno no lo hace”, insisten las asociaciones, que se refieren, además, al reparto que hacen los políticos.

En este momento los partidos hablan públicamente de compromiso serio. Parte del problema, nos cuentan, es que el bipartidismo se ha roto y con el bipartidismo la negociación era más fácil. Y un punto importante para la renovación serán los Presupuestos Generales del Estado. Están en tramitación y cuando estén aprobados el Gobierno no tendrá que depender tanto de sus socios. “Un gobierno con las cuentas aprobadas se sentirá más libre para negociar”, señalan varios vocales.

Nadie tiene en cuenta la situación de los vocales. Se habla de los casi tres años que llevan en un CGPJ caducado, que es cuando más se habla del Consejo, pero ellos quieren clarificar su futuro. Algunos han perdido oportunidades de presentarse a determinadas plazas por estar tanto tiempo en el Consejo.