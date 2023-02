Ceuta y Melilla piden concreción y rapidez para abrir aduanas con Marruecos

Los Gobiernos de Ceuta y Melilla han pedido concreción y rapidez tras el anuncio de la apertura de las aduanas comerciales con Marruecos durante la reunión de alto nivel celebrada este jueves entre España y el país vecino, mientras que algunos empresarios han expresado su malestar ante la falta de detalles.

España y Marruecos ratificaron ayer su compromiso de avanzar en la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla en uno de los puntos de la declaración secundada al término de la XII Reunión de Ato Nivel, en la que no se menciona explícitamente a ambas ciudades ni se concreta una fecha para esa apertura.

En concreto, en Ceuta sería la primera vez que exista un aduana comercial, mientras que en Melilla se reabriría cuatro años y medio después de que fuera cerrada de manera unilateral por Marruecos.

El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, considera que "hay que apretar el acelerador" en la reapertura de la aduana comercial con Marruecos, porque en su opinión la velocidad con la que se está haciendo de manera "progresiva" es "lenta" para los intereses de la ciudad.

"Vamos a dejarnos de ensayos, vamos a ser más contundentes y que se abra, porque no solo Melilla lo necesita, también lo necesita Marruecos", ha agregado este viernes en declaraciones a los medios De Castro, que ha admitido que esperaba "un poquito más" de la cumbre, a la que asistió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a una decena de ministros socialistas.

Algunos empresarios no ocultan su preocupación y decepción, hasta el punto de que la Confederación Melillense de Empresarios (CEME-CEOE) ha anunciado que no se reunirá más con la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, hasta que no se reabra la aduana comercial en los mismos términos que antes de su cierre el 1 de agosto de 2018.

La patronal melillense también pone como condición para volver a mantener reuniones con la Delegación del Gobierno que Marruecos empiece a aplicar en la frontera terrestre el régimen de viajeros que aplica "en cualquier punto fronterizo, sea vía marítima o aérea", ya que desde su reapertura el 17 de mayo de 2022 impide pasar de Melilla a Marruecos con compras.

Tras una reunión de urgencia celebrada este viernes, la organización empresarial ha lamentado "las falsas promesas" que, según ha afirmado, les han venido haciendo desde hace años, lo que supone, a su juicio, "jugar con la esperanza de cientos de empresarios y trabajadores de esta ciudad".

En el caso de Ceuta las reacciones son muy comedidas. El portavoz del Gobierno de esta ciudad autónoma, Alberto Gaitán (PP), ha calificado de "positivo" que la declaración conjunte confirme la intención de poner en marcha la anunciada aduana comercial, aunque ha dicho que desearían "una mayor concreción en cuanto al horizonte temporal".

Y ha agradecido que durante la reunión de alto nivel celebrada en Rabat Sánchez hiciera una "mención expresa" a la soberanía de Ceuta y Melilla, a pesar de considerar que esta cuestión es una "obviedad".

Por su parte, la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, Arantxa Campos, ha afirmado que no van a hacer ninguna declaración sobre la apertura de la aduana con Marruecos hasta que se reúnan con el delegado del Gobierno en Ceuta, Rafael García, para lo que no hay aún fecha prevista.

Esta organización se ha limitado a señalar en Twitter que "el punto más reseñable" de la cumbre hispano-marroquí ha sido "el compromiso entre ambos países para facilitar la progresiva puesta en funcionamiento de las aduanas de Ceuta y Melilla de manera ordenada y progresiva".