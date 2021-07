La obligatoriedad del certificado covid para la hostelería, a debate: ¿qué autonomías lo exigen ya?

El pasaporte covid llegó con fuerza a España y cada día gana más importancia, no solo en nuestro país sino también a nivel mundial. En la Unión Europea ya se ha comenzado a aplicar para viajar pero, sorprendente, también para acceder a grandes superficies abiertas al público, donde puede haber grandes aglomeraciones y, con ello, mayor transmisión del virus.

Una premisa que ya ha llegado a nuestro país y que desde el pasado sábado ya es necesaria en las localidades gallegas con más incidencia de covid-19 y Canarias también ha optado por tomar esta medida, que ha entrado en vigor esta misma semana.

El documento podrá ser un certificado de vacunación contra el virus aunque también puede aplicarse con un documento en el que conste que una persona ha pasado la enfermedad, así como una prueba negativa que se haya realizado en las últimas 72 horas. Ambas autonomías han decidido imponer esta medida pero el Gobierno ya ha recordado que el pasaporte covid está pensado para facilitar la movilidad entre países y que para aplicarlo en un campo como este, deberá pasar antes por los jueces para que pueda ser avalado.

Ahora, tras varios días de debates, la decisión se pone en manos del Consejo Interterritorial de Salud. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas debatirán esta misma tarde si convertir esta medida en una exigencia para todas las regiones del mapa español.

Diversidad de opiniones

Como ya venimos contando, Canarias y Galicia ya está aplicando esta medida en sus respectivas autonomías. La ciudad autónoma de Melilla comenzará a exigirlo a mediados de agosto, pero lo hará para acceder a instalaciones deportivas, eventos culturales y teatros.

EFE/Ramón de la Rocha



No obstante, no se se trata de una decisión que esté apoyada por el resto de comunidades. Cataluña tampoco también ha descartado la posibilidad y no prevé aplicarlo hasta el momento que toda la población haya tenido acceso a la vacuna. La Comunidad Valenciana ha descartado aplicarla por ahora y cree que es necesario esperar a que toda la población haya tenido la oportunidad de vacunarse.

Madrid es otra de las autonomías que tampoco prevé implantar el certificado para acceder a la hostelería y ha pedido al Ministerio de Sanidad que marque pautas comunes sobre cuál debe ser el criterio a la hora de tomar decisiones de este nivel.

El certificado covid en Europa

Lo que ahora comienza a ganar fuerza en España ya se ha comenzado a aplicar el Europa. Portugal, Francia y Grecia son algunos de los países que exigen el certificado covid en distintos ámbitos que incluyen, además de la hostelería, los recintos deportivos e incluso los centros comerciales.

Ha sido nuestro vecino francés quien ha implantado esta medida y además ha querido abrir horizontes, ya que también lo ha aplicado para poder ir a cines o clubs nocturnos. Una decisión que ha sido muy duramente criticada en el país y ha generado protestas en las calles.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Italia también tiene la propuesta sobre la mesa y prevé exigir pruebas negativas o un certificado de la pauta completa de vacunación para poder acceder a recintos cerrados de carácter público.