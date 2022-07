Cerdán (PSOE): Feijóo está "arengando a las masas" y generando crispación

El secretario de Organización de la Ejecutiva Federal del PSOE, Santos Cerdán, ha manifestado este viernes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está arengando a las masas y generando crispación.

Ha expuesto que las afirmaciones de Feijóo,? que insinúan la voluntad del Gobierno de "amañar las elecciones", no son "solo palabras", y que "está arengando a las masas, está generando crispación y está generando odio entre españoles, y es lo peor que puede hacer un líder político".

Durante su participación en la inauguración de la sede del PSOE en la localidad de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), ha comparado el asalto al Capitolio en Estados Unidos en enero de 2021 con el asalto por parte de un grupo de ganaderos al Ayuntamiento de Lorca (Murcia) a comienzos de este año "propiciado por concejalas y concejales del PP".

Ha criticado al PP de Feijóo? por acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de "querer amañar las elecciones", algo que "no es nuevo" porque ya lo hicieron, Javier Arenas y Alberto Ruiz-Gallardón en los comicios de 1993.

"Cada vez que el PP pierde o no gobierna, hace exactamente lo mismo, una oposición destructiva y trumpista, años antes de que Trump fuera Trump", ha denunciado.

Cerdán ha dicho que no espera que el PP pida perdón, sino "todo lo contrario": "Se van a dedicar a crispar y a mentir porque este es el PP de Feijóo y es lo que saben hacer. Han cambiado de piel, es cierto, pero no han cambiado su alma, la misma que no dudan en vender al diablo si es necesario para lo que ellos más quieren, el poder", ha agregado.

Ha asegurado que el PP no representa un partido político, sino a "los lobbies" y "los intereses de aquellos que quieren estar mandando en el poder sin presentarse a unas elecciones" y que para conseguir llegar al Gobierno sus miembros están "dispuestos a cualquier cosa".

Ha calificado a Alberto Núñez Feijóo de "un lobo con piel de cordero" y ha negado que sea "moderado", remitiéndose a lo que según él fueron sus primeras acciones al frente del PP: "Tapar la corrupción" de su partido mediante un acuerdo con Isabel Díaz Ayuso y pactar con Vox en Castilla y León, "mercadeando" con el derecho de las mujeres. EFE

lll/erbq/ram

1011939