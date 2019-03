La cercanía de Pablo Iglesias a la izquierda independentista y abertzale

Pablo Iglesias tenía una misión: asaltar los cielos. Y, de paso, “romper el candado de la Constitución”, es decir, destrozar los consensos del régimen del 78 y, con tiempo y paciencia, lograr la desaparición de otros partidos de la izquierda como IU y el PSOE, consiguiendo así representar el comunismo real, sin dejar de apoyar dictaduras como la de Venezuela.

En esta misión no falta el apoyo, sin ningún tipo de disimulo, de personajes públicos que lucharon por romper España y hasta llevaron a cabo prácticas terroristas como secuestros y extorsión. Es el caso de Otegi, a quien Iglesias ha dirigido varios tuits de apoyo. Uno lo encontramos en 2011:

"#Otegi Que escándalo que se condene a 10 años a dos de los artífices de la paz “

#Otegi Que escándalo que se condene a 10 años a dos de los artífices de la paz — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 16 de septiembre de 2011

Obviamente es complicado ser artífice de la paz cuando has secuestrado y pertenecido a banda armada terrorista, pero para Iglesias eso no contaba.

5 años después el político comunista se felicitó públicamente de que Otegi saliera de la cárcel: dijo que estaba allí por sus ideas políticas, obviamente sin tener en cuenta su condena por participar en secuestros y pertenencia a banda terrorista:

La libertad de Otegi es una buena noticia para los demócratas. Nadie debería ir a la cárcel por sus ideas — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 1 de marzo de 2016

Pablo Iglesias tampoco ha tenido problemas en situarse con el independentismo catalán considerando presos políticos a los políticos encarcelados por intentar romper España:

Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores. No queremos la independencia de Cataluña pero hoy decimos: libertad presos políticos pic.twitter.com/lkZpFQpgv6 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 2 de noviembre de 2017

Hemos hablado de la situación política en Catalunya y en España, del escenario político creado tras la moción de censura, de las nuevas correlaciones de fuerzas parlamentarias y de la situación de los presos políticos catalanes y los exiliados. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 21 de octubre de 2018

Los que siempre despreciaron, odiaron y ningunearon a los viejos comunistas, hoy les usan sin pudor para decir que no hay presos políticos. Mi abuelo y mi padre estuvieron en las cárceles de Franco y aunque esto no sea el franquismo, en España hoy hay presos políticos — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 8 de noviembre de 2017

Más recientemente, Iglesias también ha alabado la figura de Xabier Arzalluz, dirigente histórico del PNV, falleció el pasado 28 febrero a los 86 años. Aunque Arzalluz aseguró que “No creemos que sea bueno que ETA sea derrotada. No lo creemos y no sería bueno para Euskal Herria” y que “Los presos de ETA no son delincuentes porque no matan para enriquecerse, ni para beneficiarse personalmente, sino por un ideal político”. Nada de esto ha bastado para que el líder del partido de extrema izquierda no ahorre en palabras de alabanza: