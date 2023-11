Cerca de 80 entidades respaldan a Sevilla City One, que aborda con el Ayuntamiento la agenda para 2024

El comité de dirección de Sevilla City One, Metrópolis del Sur de Europa, se ha reunido con Álvaro Pimentel, teniente alcalde delegado de Cartuja, Parques Innovadores, Empleo, Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, para presentar el informe de gestión de Sevilla City One 2023 sobre las acciones realizadas durante el presente año e iniciar la elaboración de la agenda de 2024.

Un balance general que destaca que cerca de 80 entidades públicas y privadas se han adherido a la plataforma hasta la actualidad. En total, más de 700 empresas, asistentes al principal evento, han apoyado la iniciativa. Una evolución que se pretende potenciar con el mantenimiento de dichas entidades para dar continuidad a la marca de Sevilla por un lado y, por otro, incrementando la entrada de otras empresas y entidades de los diferentes sectores representados en Sevilla, ha remarcado Sevilla City One en una nota de prensa.

Fondos internacionales y nacionales de inversión han mostrado su interés en la iniciativa. Un punto de partida que hace "importante seguir trabajando" en mostrar las "oportunidades de inversión" en Sevilla y su área metropolitana, consensuado con los diferentes agentes sociales y económicos de Sevilla y su metrópolis, además de la promoción exterior para la captación de fondos internacionales.

Desde Sevilla City One se ha creado una primera radiografía de la Sevilla metropolitana y claves del futuro para un crecimiento sostenible. Esto ha supuesto un punto de partida de Sevilla y su metrópolis con el objetivo de definir la visión de la iniciativa y, en consecuencia, un análisis "más exhaustivo y comparativo con respecto a otras ciudades metropolitanas de igual rango", ha apostillado Sevilla City One.

En total, se han generado 354 impactos mediáticos obtenidos desde noviembre de 2022 hasta principios del mes de noviembre de este año. En resumen, en 2023, más de cien medios de comunicación (105) han cubierto las informaciones difundidas tanto en el ámbito local, como nacional e internacional. El principal objetivo era "traspasar" la difusión del ámbito local.

El coordinador general de Sevilla City One, Metrópolis del Sur de Europa, Pedro Salvador Albiñana, ha querido agradecer de parte de todo el equipo organizador el apoyo prestado tanto por el Consistorio sevillano, como por el propio Álvaro Pimentel, "por su implicación para impulsar la iniciativa Sevilla City One y su contribución al acuerdo público-privado para desarrollo de Sevilla Metropolitana". Una labor por la que ha sido galardonado con uno de los primeros premios concedidos por Sevilla City One.

"La I Jornada Internacional de Sevilla City One fue un éxito rotundo. Lo demuestra su balance, con un impacto en cifras y alcance mediático extraordinario. Desde el Ayuntamiento de Sevilla, vamos a seguir trabajando con sus organizadores para próximas ediciones", ha señalado Álvaro Pimentel.