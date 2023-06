CCOO cree que ampliar la Zona de Gran Afluencia Turística no ha tenido efectos positivos en el comercio

El Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba ha hecho balance de los dos meses de aplicación de la ampliación de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), "que permite la apertura indiscriminada en domingos y festivos durante los meses de abril, mayo, septiembre y octubre, además de en Semana Santa -si no cae en abril- y los 16 domingos pactados con anterioridad", y el resultado es que "no ha tenido ningún efecto positivo en el sector del comercio".

Así lo ha afirmado este jueves en una nota la responsable de Comercio de CCOO de Córdoba, María José Merino, quien ha señalado que "la ampliación de la ZGAT no tenía ningún sentido y estos dos meses lo han demostrado". De hecho, "lo único que ha quedado claro es que la ampliación de las aperturas en domingos y festivos no está pensada para el turismo, sino para los clientes locales" y éstos "ni necesitan, ni demandan unas aperturas que a las únicas que perjudican es a las personas que trabajan en el sector".

En este sentido, Merino ha recordado como "se nos dijo que la ampliación de la ZGAT crearía empleo, pero lo cierto es que las empresas no han contratado más personal, sino que han cubierto las aperturas con el personal que ya tenían".

Además, "la mayoría de los comercios no han abierto, porque la mayoría de las pymes no tienen capacidad para abrir. Esto ya sabíamos que iba a ser así, porque la ampliación de la ZGAT a los únicos a los que les interesa es a las grandes superficies, y ni siquiera a ellas".

En este sentido, la responsable sindical ha alegado que "lo que nos transmiten nuestros delegados es que apenas ha habido movimiento, algo que también sabíamos que iba a pasar, porque abrir indiscriminadamente en domingos y festivos no es una demanda social, no había necesidad".

La responsable de Comercio de CCOO de Córdoba ha concluido que, por tanto, "no hay motivos para ampliar la ZGAT que, además, debería limitarse a la zona del casco histórico, que es la zona turística, porque no tiene sentido que con la excusa del turismo se abra en zonas donde no hay turistas".

Por todo ello, CCOO cree que la ampliación de la ZGAT "no ha tenido ningún efecto positivo en el sector del comercio, en todo caso, los efectos han sido negativos para las personas que trabajan en los grandes almacenes, que han visto empeorar la conciliación, y por ello se debería dar marcha atrás, porque la ZGAT debería servir para impulsar el comercio, no para imponer un modelo comercial que solo interesa a unos pocos".