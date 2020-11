Cayetana Álvarez de Toledo: "El PSOE ha muerto, trabaja para la liquidación del sistema constitucional"

La situación política actual, la pandemia, y otras muchas cuestiones más.Cayetana Álvarez de Toledo ha hablado en COPE de diferentes problemáticas que se plantean en la sociedad española en este 2020 tan excepcional.

Nos recibía en su despacho del Congreso de los Diputados, en la cuarta planta de la cuarta ampliación. En ese espacio tiene pequeños recuerdos que significan mucho para ella. Por ejemplo, una fotografía que recoge el día que se constituyó la Asociación Libres e Iguales con el fin de defender la “España constitucional” o algunos dibujos de sus hijas.

Arrancábamos preguntándole por Juan Carlos Girauta. Hace unos meses, el exportavoz de Ciudadanos en el Congreso nos dedicaba buenas palabras hacia ella, y el aprecio es mutuo. “Es un hombre muy valiente. En la vida se puede ser muchas cosas excepto un cobarde. Y Girauta es un valiente. Además, inteligente y escribe bien. Fue un excelente portavoz y parlamentario y siento mucho que no esté en la política activa”.

La diputada está elaborando un ensayo que verá la luz el año que viene y al que también le dedica parte de su tiempo. Siempre y cuando su labor política se lo permite. “Es una reflexión política a fondo vinculada con mi experiencia. Va a ser una mezcla de crónica y reflexión política que compartimos con otros países del mundo y a mí me gustaría que desde otros lugares del mundo pudieran sentirse interpelados por esos asuntos”.

Sorpresa, estupefacción o inquietud. Estas son algunas de las emociones que le surgen a Cayetana Álvarez de Toledo por la pandemia y la situación política actual. “Estamos viendo la convergencia de dos procesos. Uno que es la pandemia y sus consecuencias dramáticas en términos económicos y sociales. Y luego es el proceso, que empezó en Cataluña hace algunos años y que se ha trasladado a las instituciones nacionales”.

Para ella, en España no hay un Gobierno. “Sánchez no preside un Gobierno, sino un proceso de liquidación y destrucción del sistema constitucional que pusimos en marcha los españoles en el 78”.

Que lo consigan o no, contaba Álvarez de Toledo a COPE, depende de nosotros: “Esto no tiene que ver con izquierda o derecha, a pesar de la deriva reaccionaria de la izquierda en alianza con el separatismo y las fuerzas de la ruptura. Dependerá de lo que los demócratas seamos capaces de hacer”.

La política concibe a nuestro país, citando palabras textuales, “como un tablero inclinado donde la izquierda y el nacionalismo dicta lo que es correcto y eso es una anomalía”. Y para revertir esa situación, cree que el centro-derecha español debe dar la batalla cultural.

El periodismo es su segunda vocación y lo ha ejercido de diferentes formas. Esto, junto con su otra profesión (también es historiadora) le permite confluir de mejor manera en su labor política. A pesar de la degradación que sufre, tal y como nos adelantaba. “Se apela a los sentimientos y se aparca la argumentación y el respeto a los hechos. La política se ha convertido en una profesión de muy baja calidad”.

¿Cuáles han sido los mayores errores de este Gobierno de coalición?

La exportavoz del Partido Popular cree que el listado es amplio. “Empezó con el propio pacto con fuerzas golpistas. Y a partir de ahí, tenemos el control de la Fiscalía General del Estado, el intento de asalto al Poder Judicial, el veto al Rey en Cataluña, el intento de creación del famoso Ministerio de la Verdad…”.

Y añadía: “La decisión de eliminar el español como lengua vehicular de la legislación nacional. Esto blinda la discriminación al castellanoparlante en parte de la ciudadanía”.

Sobre el pacto con Bildu a cuenta de los PGE, cree que esta formación no puede ser calificada como tal, que también ha calificado de inmoral. “No puede haber un partido que no sea capaz, en fin…con toda decencia, decir que asesinar estuvo mal”.

Cree que es una cuestión de respeto a la memoria, por lo que ha supuesto la muerte de 850 personas en nuestro país. Además, hablaba de los fines de la formación de Otegui: “Es una fuerza que viene a tumbar el régimen constitucional y esto lo comparte con el nacionalismo, con Podemos que es el burro de Troya de las instituciones”.

Álvarez de Toledo ha asegurado que el fallo más grave de este Ejecutivo es la reforma de la ley para rebajar las penas de sedición. “Es para beneficiar a los presos golpistas y a Puigdemont. Es una amnistía por la puerta de atrás”, aseguraba.

“El PSOE ha muerto”

Cayetana Álvarez de Toledo ha asegurado que la formación socialista ha muerto. “Ha pasado a ser una fuerza de ruptura e involución”.

Por estas cuestiones, y con la proyección que le permite su trabajo… la responsabilidad le llama a actuar (en la medida de lo posible) con los medios con los que cuenta. “Desde nuestras posibilidades y a través de entrevistas como esta, escritura, mi canal de Youtube… tenemos que despertar a los españoles a la realidad de lo que está en juego: la democracia y el orden constitucional”, afirmaba.

La libertad e igualdad institucional de los españoles ante la ley, nos decía, se debe defender por parte de todas las personas con ideologías distintas. “Buscar lo que nos une, apartar las diferencias y defender nuestra democracia”.

La diputada ha calificado las opiniones de los barones socialistas como ‘pellizcos de monja’. Una manera de “lavar sus propias conciencias cada tres meses”, incidía.

Y una propuesta…

Para finalizar la entrevista, nos ha propuesto a un invitado. El escritor y articulista Félix Ovejero. “Te puede hablar de la deriva reaccionaria de la izquierda y del Rey, que defendió la libertad, igualdad y fraternidad de los españoles”.