La cúpula de Ciudadanos llena de elogios a Cayetana Álvarez de Toledo mientras el PP la critica

Desde la hecatombe sufrida por Ciudadanos y Albert Rivera en las elecciones generales del 10 de noviembre de hace dos años, la peregrinación de líderes naranjas hacia Génova 13 ha sido continua. Algunas con más eco mediático que otras, cada una de ellas persigue un mismo objetivo: reunificar el voto y competir con más fuerza contra las políticas de Pedro Sánchez y su Gobierno de coalición.

Lorena Roldan, exportavoz nacional de Ciudadanos, ahora diputada del PP en Cataluña y afiliada al partido; Fran Hervías, exsecretario de organización nacional de Cs y ahora asesor del PP; Toni Cantó, exportavoz de Cs en las Cortes Valencianas y exmiembro de la dirección nacional, hoy al frente de la Oficina del español en la Comunidad de Madrid; o Sergio Brabezo, Marta Marbán, Marta Rivera, Patricia Reyes, Ricardo Díaz, Jordi Obon o Luis Gordillo, son sólo algunos ejemplos de esas 'caza de talentos' que emprendió el Partido Popular para consolidar bajo sus siglas la desintegración de Ciudadanos.

Tras el fracaso de la moción de censura hilvanada entre Inés Arrimadas y el PSOE para expulsar al PP del poder en la Región de Murcia, al que se sumaría el adelanto electoral en la Comunidad de Madrid, el goteo de traspasos de un partido a otro ha seguido siendo constante —eso sí— siempre en la misma dirección. Una tendencia que en las últimas horas desde Ciudadanos parecen decididos a quebrar con una más que previsible campaña para intentar captar a uno de los mayores activos políticos del PP y que se encuentra en plena guerra interna con la cúpula 'popular'.

Y es que Cayetana Álvarez de Toledo ha generado toda una tormenta política por la publicación de su último libro 'Políticamente indeseable'. Circunstancia que han aprovechado desde el partido naranja para agasajar a la exportavoz de los 'populares' en el Congreso.

Uno de los primeros cargos de Ciudadanos en salir en defensa de la todavía diputada del PP por Barcelona, ha sido su homólogo en el Congreso Guillermo Díaz. A raíz de las críticas vertidas por varios miembros de la bancada popular en el Congreso contra la figura de Álvarez de Toledo, Díaz ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter en el que ha manifestado: “No los tránsfugas que han comprado con cargos, no los corruptos, no los que compran gente para destruir a otra fuerza política, no. Tiene que dimitir Cayetana Álvarez de Toledo por decir lo que muchos piensan, pero sobre todo por ser libre. Libertad, dicen. El relativismo campa a sus anchas”.

No los tránsfugas que han comprado con cargos, no los corruptos, no los que compran gente para destruir a otra fuerza política, no. Tiene que dimitir @cayetanaAT por decir lo que muchos piensan, pero sobre todo por ser libre. Libertad, dicen.



El relativismo campa a sus anchas. pic.twitter.com/2AhllPjIC0 — Guillermo Díaz ???? (@GuillermoDiazCs) November 15, 2021





A este mensaje se han unido el de otros dirigentes de Ciudadanos. Daniel Pérez Calvo, vicesecretario general de Ciudadanos, también ha mostrado su apoyo a la exportavoz, de quien ha manifestado que “se podrá estar o no de acuerdo con ella, pero no cabe duda de que Cayetana Álvarez de Toledo dispone de las armas que exasperan y desesperan a cualquier rival: valentía, serenidad, sensatez, coherencia, educación y, lo más importante, argumentos. Impecables estos 100 segundos”.

Se podrá estar o no de acuerdo con ella, pero no cabe duda de que @cayetanaAT dispone de las armas que exasperan y desesperan a cualquier rival: valentía, serenidad, sensatez, coherencia, educación y, lo más importante, argumentos. Impecables estos 100 segundos. https://t.co/ZQCwQ2D2Iy — Daniel Pérez Calvo ???????? (@DanielPerezCs) November 21, 2021





Esta última reacción, como la de María Muñoz, diputada de Cs en el Congreso, ha estado relacionada con la aparición de Álvarez de Toledo en la televisión catalana TV3. La diputada del Partido Popular se negó a utilizar pinganillo durante la entrevista para que le tradujeran las preguntas del catalán, una situación que como relata en su libro ya tuvo que enfrentar durante la campaña electoral de 2019. “Argumentos, educación y serenidad que es lo que más les saca de sus casillas. Impecable, estimada Cayetana Álvarez de Toledo”.

Argumentos, educación y serenidad que es lo que más les saca de sus casillas.



Impecable, estimada @cayetanaAThttps://t.co/vNbZ0qbXEx — María Muñoz (@mariadelamiel) November 22, 2021





David Martínez, uno de los asesores más próximos a Inés Arrimadas dentro de la cúpula de Ciudadanos, destacó en su perfil de Twitter que, aunque del libro de Álvarez de Toledo “sólo ha trascendido la parte más morbosa”, se trata de “una obra de mucha altura, de una profunda y sólida carga ideológica. Intelectualmente irresistible”.

Públicamente sólo ha trascendido la parte más morbosa del libro de @cayetanaAT, relaciones personales y experiencias políticas recientes. Pero es una parte insignificante dentro de una obra de mucha altura, de una profunda y sólida carga ideológica. Intelectualmente irresistible. pic.twitter.com/nf88WV39IJ — David Martínez (@davidmartinezg) November 21, 2021