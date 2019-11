Cayetana Álvarez de Toledo arranca los lazos amarillos de TV3 antes de participar en un debate

Cayetana Álvarez de Toledo ha vuelto a convertirse en el centro de la polémica. Horas antes de su participación en un debate televisivo en TV3, ha arrancado varios lazos amarillos que por el ente público catalán se encontraban.

La cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona ha arrancado varios lazos amarillos atados en la barandilla de una escalera de los estudios de TV3 y los ha tirado a la papelera.

He dejado los lazos en su sitio. @TV3 pic.twitter.com/wQo4oefvEK

Álvarez de Toledo participa esta noche, a partir de las 22.00 horas, en el debate de candidatos a las elecciones generales del 10 de noviembre en Cataluña, en TV3, junto a Gabriel Rufián (ERC), José Zaragoza (PSC), Jaume Asens (En Comú Podem), Laura Borràs (JxCat), Inés Arrimadas (Cs), Ignacio Garriga (Vox) y Mireia Vehí (CUP).

He llegado a @tv3cat para el debate. He visto lazos amarillos en la escalera. Y he hecho esto: pic.twitter.com/Bh1upqMzKH