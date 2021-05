Cataluña, tres meses en el limbo político: sin Govern y con la sombra de una repetición electoral

La crónica política durante las últimas semanas se ha centrado en las elecciones de la Comunidad de Madrid del pasado 4 de mayo, pero de forma paralela en Cataluña continuaban unas negociaciones para formar gobierno, con Pere Aragonés al frente, que a día de hoy siguen estancadas. Mientras, las horas del reloj siguen pasando y cada vez queda menos para que Cataluña se enfrente a unas nuevas elecciones

Los partidos políticos que ahora negocian la formación del próximo Gobierno de la Generalitat tienen hasta el próximo 26 de mayo para ponerse de acuerdo. En este contexto, las negociaciones entre ERC y JxCat siguen estancadas, sobre todo por las miradas opuestas de ambos partidos al principal tema de discordia de las negociaciones: el Consell per la República de Carles Puigdemont, figura política que tiene como finalidad hacer efectivo el mandato del 1 de octubre.

En JxCat siguen siendo partidarios de reforzar esta figura de cara al futuro, y ante un posible bloque de la Moncloa respecto a las ansias independentistas de ambos partidos. En este sentido, la formación independentista no descarta una ofensiva judicial del Gobierno Central contra el independentismo. Por su parte, ERC no acepta que este cargo de Puigdemont tenga un papel fundamental en el futuro político de Cataluña. Ahora mismo, la formación de Junqueras sigue pensando que el Gobierno cumplirá su promesa de reactiva, lo antes posible, la mesa de diálogo y la tramitación de los indultos, puntos en sala de espera a causa de los comicios en la Comunidad de Madrid.

Ante este bloqueo, es importante reconocer que el pasado fin de semana había cierto optimismo tras la celebración de la segunda 'cumbre' en la prisión de Lledoners, pero ahora mismo la situación vuelve a ser de crispación y de diferencias entre ambos partidos. Desde Bruselas, Carles Puigdemont y su entorno no ven con malos ojos la repetición electoral el próximo verano, unos comicios de los que esperan que podrían salir reforzados, ya que consideran que el PSC podría también atraer los malos resultados del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid.

Por su parte, en ERC siguen pensando que, a medida que los plazos para formar gobierno vayan acabándose, JxCat cumplirá su palabra, dada por Jordi Sánchez, de apoyar la investidura de Pere Aragonés sin entrar en el Gobierno de la Generalitat, debido a su rechazo a los acuerdos alcanzados entre el partido de Oriol Junqueras y la CUP.

Pero por ahora, las negociaciones siguen estancadas alrededor del futuro papel de Puigdemont, aunque también el modelo de composición que propone ERC no satisface demasiado a JxCat, ya que propone una estructura con catorce consejerías y nuevas carteras relacionadas con aspectos como cambio climático y feminismo. Mientras, el partido de Puigdemont plantea fusionar las consejerías de Interior y Justicia.

En este contexto también se encuentra la sombra de las últimas elecciones en Madrid, sobre todo por la situación interna que vive el Partido Socialista, ya que el PSC ganó estas elecciones y una posible repetición electoral le puede venir muy mal al partido de Salvador Illa. Por ello, desde ERC ven con buenos ojos que la crisis socialista servirá para promover la imagen independentista, y por tanto un acuerdo con JxCat. En el otro lado, los neoconvergentes de Puigdemont piensan que la mala situación política en el PSOE solo servirá para enquistar, aún más, la mesa de negociación entre Moncloa y la Generalitat.

En cuanto al calendario, el 26 de mayo, dos meses después de la primera sesión de investidura, se acabaría el plazo y por tanto los catalanes tendrían que hacer frente a unas nuevas elecciones. Por tanto, quedan menos de tres semanas para decidir si el próximo Gobierno de la Generalitat echa a andar o habrá repetición electoral.

Respecto a este futuro incierto en la política catalana, el director senior de Asuntos Públicos en LLYC, Roger Montañola, ha valorado en COPE las principales claves relacionadas con la situación política en Cataluña, señalando que espera que el Gobierno de la Generalitat quede constituido antes de que acabe el plazo: "Yo creo que sí habrá Gobierno, la cuestión por la que no ponen de acuerdo es porque JxCat es un partido muy populista y no puede vender a su electorado un acuerdo que no tenga ese carácter. Por otro lado, JxCat necesita entrar en el Gobierno y colocar a gran parte de su gente. Aquí viene un punto fundamental, y es que la gente que viene de Convergencia son partidarios de del acuerdo porque les permitiría estar en el poder. La nueva cúpula de JxCat, que es gente más nueva, no tiene esta necesidad, estos son más partidarios de que si no hay un acuerdo claro es mejor quedarse fuera".

Respecto al papel de ERC, Montañola sostiene que está ante una oportunidad que no va a dejar escapar: "ERC quiere formar Gobierno y llegar a la Generalitat porque llevan 80 años persiguiendo este objetivo y ahora es la primera vez que puede ser posible. Lo que pasa que están a la expectativa porque no esperaban tanta presión por parte de JxCat. Es verdad que en el Gobierno había malas relaciones y la excusa de JxCat es solucionar este problema".

En cuanto a la sombra de la CUP, espera que no haya ningún tipo de sobresalto ante una hipotética nueva votación: "Ellos jugaron el papel de hacer un acuerdo previo con ERC y eso no gustó nada a JxCat. Yo creo que la CUP no la va a liar y va a votar la formación del Gobierno".

También se ha referido al asunto de Laura Borrás con la Justicia, explicando que en caso de que no pueda ocupar la presidencia del Parlamento de Cataluña, por un caso de corrupción, dicha responsabilidad seguirá recayendo en una persona del partido de Puigdemont: "Si la presidencia corresponde a JxCat, va a ser para este partido. Como ellos defienden que el asunto de Laura Borrás es una estrategia del estado, de momento no se habla del tema".

Por último, se ha referido a la situación de crispación que se vive en Cataluña respecto a la política, ya que ha pasado de ser un tema a candente a ser un asunto desapercibido para muchos ciudadanos: "Hay una sensación de poco interés por parte de la gente, que han tenido más atención en las elecciones de Madrid y qué iba a pasar con Isabel Díaz Ayuso. Antes estaban todos interesados con lo que pasaba aquí, incluso medios internacionales. Es una frustración, la sensación de pandemia y ver que si eras independentista, y te habías creído el mensaje, ahora todo es mentira".