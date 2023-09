Cataluña celebra su Diada a la sombra de la amnistía de Puigdemont y exigencia de referéndum

Este lunes se celebra en Cataluña la Diada, como todos los 11 de septiembre. Este año, la celebración está marcada por todo lo que acontece en torno a la futurible investidura de Pedro Sánchez, si fracasa la investidura del ganador de las elecciones del pasado 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo.

Una investidura, la de Pedro Sánchez, que tendrá que sustentarse en los votos del partido de Carles Puigdemont, Junts, que tendrá un alto coste político para todos los españoles puesto que pasaría por una "amnistía" para que pudiera regresar a España el que fuera presidente de la Generalitat sin ningún coste ni político y menos judicial por lo acontecido el 1 de octubre de 2017.

Recordando una guerra de sucesión que viene bien a los del victimismo

Una Diada que, "recuerda una guerra de sucesión que no una guerra de secesión entre Austrias, Borbones y hubo quienes se pusieron a defender a España al lado de los austrias como Rafael de Casanova que fue un gran patriotra español de tomo y lomo", recordaba Carlos Herrera este lunes en Herrera en COPE.

Pero luego ha venido muy bien para que algunos recurran a su victimismo. "Pase lo que pase, siempre hay hitos que se mantienen. La noche de las antorchas donde los más vocingleros y los más radicales y violentos celebran ceremonias atávicas".

"Este año, Pere Aragonés, que es el presidente de la Generalitat, de Esquerra y que está viendo como se lleva Junst la aureola de ser quien arranca las cosas al Gobierno de Sánchez ha dicho que lo que quieren es un referéndum de independencia".

Audio





La escandalosa amnistía

"Este año, particularmente con la escandalosa amnistía que está preparando el gobierno de Sánchez, esta diada pues se escenifica con la división de siempre", comienza Carlos Herrera este lunes, "porque entre los independentistas no es que no se traguen, pero se tienen una especie de inquina". El comunicador recuerda "el año pasado la ANC y Omnium, que son entidades civiles muy bien regadas con dinero público, tan sectarias como los propios partidos políticos o más, abuchearon a Esquerra porque era el partido que negociaba con Sánchez".

Herrera señala que "los de Junts eran los que no transigían en ningún tipo de negociación": "Ahora va a haber habrá que ver si los indepes más irreventos no se enfadan con Junts por estar negociando con el Gobierno". "El mundo separatista ve con optimismo el chantaje que le pueda realizar Sánchez, ¿y los catalanes no nacionalistas?", se pregunta, "estos ni están, ni se les espera". "Por eso no trabaja ahora mismo ninguno de los actores que hay en esta película, ni trabaja, desde luego, el independentismo catalán", comenta.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Saldrá adelante todo, primero, por la naturaleza de Pedro Sánchez, porque es así y quiere ser presidente del Gobierno y de lo que haya que dar, si pudiera dar algo de usted, robárselo a usted, y dárselo a ellos también lo haría", explica, "pero, sobre todo, porque la sociedad no presiona para lo contrario, sobre todo particularmente los socialistas, todo lo que sea vale, todo lo que haga falta, con tal de que no gobierne el PP". "¿Es esa ley de amnistía, que veremos cómo se va a llamar, pues seguramente la idea de alivio político o es traicionar?", se pregunta.

El comunicador señala que "va a llegar un momento en que dolerá la boca de decirlo, pero en fin, es traicionar a todos los que defendieron la ley y el orden cuando se vio el golpe en Cataluña, los policías, los guardias civiles a los funcionarios del estado de otras administraciones, a la justicia española, al rey sin lugar a duda...".

Precisamente en Herrera en COPE, el ex secretario general del PSOE madrileño, Tomás Gómez ha asegurado que en el PSOE hay un profundo malestar interno por la amnistía que prepara Sánchez para Puigdemont y toda la causa del procès. Tomás Gómez admite que hay personas que están trabajando para tratar de frenarla, pero que muchos altos cargos no hablan por temor a ser señalados por los órganos de dirección.

Vídeo





Pedro Sánchez: "Es el momento de mirar al futuro y seguir avanzando"

Que algo está preparando el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se intuye claramente en la felicitación de la Diada de Cataluña con el mensaje a favor de "mirar al futuro y seguir avanzando" por la senda del "entendimiento y convivencia".

Así lo ha expresado en una publicación en la red social X, en una doble versión en castellano y en catalán, acompañada de una imagen de la 'senyera', con motivo de la Diada del 11 de septiembre.

"Cataluña ha abierto un nuevo camino de progreso, entendimiento y convivencia. Es el momento de mirar al futuro y seguir avanzando. Bona Diada!", ha escrito Sánchez, en pleno contexto de negociaciones para la investidura del próximo presidente del Gobierno.

Catalunya ha encetat un nou camí de progrés, entesa i convivència.



És el moment de mirar al futur i seguir avançant.



Bona Diada! pic.twitter.com/IQRsdrFnZX — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 11, 2023





"A nuestra democracia, amparados en la Constitución, le van a dar una patada"

En su Imagen del Día, el profesor Luis del Val ha comparado lo que está ocurriendo en Marruecos con el terremoto que puede pasar en España si se aprueba la amnistía para que Pedro Sánchez siga en La Moncloa.

Audio









"Desde luego, somos países distintos. Allí tienen una dictadura monárquica, que iba para modernizarse y se paró, y aquí tenemos una democracia, amparada por una Constitución a la que le van a dar una patada para que los españoles no seamos iguales.

Es otro terremoto, que se mueve despacio, pero sin pausa, y no se detiene. De momento, un puñado de ministros que la semana pasada decían que eso de la Amnistía no encajaba en la Constitución, han debido llevar a la Constitución a un ebanista, y ahora encaja.

Aparentemente, parece que estos ministros son personas sin honor, dispuestas a decir lo contrario, con la seguridad de los cínicos, pero debe ser el ebanista. Y hablan de otro ebanista, en el Tribunal Constitucional, que ese coge el mazo y en la Constitución le cabe un largo tren de mercancías, pero de lado. Ese es nuestro terremoto, de apariencia suave, pero causará grandes destrozos".