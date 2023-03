Caso Mediador: Tres contratos en el punto de mira para buscar la conexión de la red con fondos de la UE

Bruselas está pendiente de las posibles conexiones entre el caso Mediador y la concesión de fondos europeos. El sumario al que ha tenido acceso COPE señala al General de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas por un proyecto que dirigía en el Sahel.

Tres contratos centran la atención de los investigadores a la hora de buscar conexiones de esta red de corrupción con fondos de la Unión Europea. Se trata de una de las prioridades de la investigación y afecta a uno de los presuntos cabecillas de la trama, al General de la Guardia Civil, Espinosa. Se trata de un suministro de equipamiento para drones en Mauritania, otro Níger y un tercero en Mali. Países que están dentro del proyecto GAR-SI SAHEL que dirige al oficial de la Benemérita.

'1700 euros, papá'

Uno de los empresarios detenidos en esta operación llamada 'Sala 13 - tesón' dedicado al negocio de los drones, dijo al 'mediador' que todo lo que hacía en África era a través de 'papá', apelativo con el que se refería en el general.

En otro de los pasajes de sus conversaciones en el restaurante La Quinta en Madrid, el general les habría prometido inversiones en los países del Cuerno de África. A cambio oficial cobraría en metálico entre 1500 y 3000 euros, según la investigación.

Precisamente entre los apuntes encontrados en el domicilio de uno de los arrestados, en Valencia, hay una anotación que dice literalmente 1700 euros, papá.

PINCHA PARA LEER: El caso Mediador amenaza con agravar la fuga de votantes del PSO

Comisión de investigación

La secretaria general del Partido Popular y portavoz en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, se refería este domingo a la trama "que recuerda a la páginas más oscuras de la corrupción en España, con Roldán o los ERE de Andalucía, porque se habla de mordidas, drogas y mujeres prostituidas".

Es un caso que afecta al PSOE y al grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, y a través de ellos --ha continuado-- pone en tela de juicio "la imagen y la credibilidad" de las instituciones españolas.

En este sentido, Cuca Gamarra ha reclamado una comisión de investigación "para defender la honorabilidad de las instituciones y de ser diputado en España", porque todos los hechos que han salido a la luz han ocurrido en las dependencias del Congreso, con un diputado socialista como supuesto cabecilla.



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No entendemos que el PSOE no apoye la investigación y tampoco lo hagan sus socios en el Gobierno de España, ya que por delante de todo tiene que estar la honorabilidad de las instituciones", ha señalado la dirigente 'popular', afeando que los socialistas no hagan pública la identidad de los implicados. "¿A quién están tapando?", ha planteado.

Ha celebrado que la juez quiera seguir investigando qué asuntos se abordaban en las cenas "y los españoles tienen derecho a saber quiénes eran y a recibir explicaciones". No obstante, ha apostillado Gamarra, "aunque el PSOE lo quiera tapar, todo se sabrá, que no les quepa ninguna duda".