El líder del PP, Pablo Casado, ha instado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que "libere a España" del "lastre" que supone su gestión y "convoque elecciones cuanto antes". "Consejos vendo que para mí no tengo", ha replicado Sánchez a Casado en la sesión de control del Congreso, en la que el presidente del Gobierno ha acusado al líder del PP de no aceptar ninguna de sus ofertas de pacto y limitarse a hacer oposición al Gobierno "aun a riesgo de hacerse oposición a sí mismo". Y ha reprochado también a Casado estar ahora defendiendo lo contrario de lo que apoyaba cuando estaba el PP en el Gobierno.

En su segundo cara a cara en la Cámara Baja, Pablo Casado ha preguntado a Sánchez la misma pregunta que el ahora presidente hizo a su antecesor, Mariano Rajoy, en la moción de censura: "¿Qué más tiene que pasar para que entienda que su presencia frente al Gobierno es dañina y un lastre para el país". Redistribuir el crecimiento económico entre la mayoría social, recuperar la universalidad en la sanidad pública, luchar contra la precariedad laboral o revertir los recortes en educación han sido algunas de las políticas defendidas por Sánchez para recalcar que su gestión va "en beneficio de todos, voten a quien voten y piensen lo que piensen". En la réplica, Casado ha cargado contra Sánchez y ha señalado que "La Moncloa le queda grande" y ha advertido de que "por mucho" que diga que es el presidente "el hábito no hace al monje".

El líder del PP ha subrayado que bastaba con leer las portadas de la prensa de hoy para ver que el Ejecutivo "camina a lomos de la mentira y del autoritarismo". Ha apuntado así que se están publicando "pruebas" que "ponen en evidencia" las "mentiras" de Sánchez, al que incluso ha acusado de amenazar a la prensa.

Le ha afeado además que no comparezca en el Congreso para explicar su tesis doctoral, pero le ha advertido de que sí deberá hacerlo en el Senado, donde el PP podrá exigir su comparecencia gracias a su mayoría. El líder del PP ha tenido reproches individuales para todos los ministros de un Gobierno que "no es que no avance, es que se cae a trozos", y tras recordar las dimisiones de los titulares de Cultura y Sanidad, se ha preguntado qué pasará con otros ministros por sus errores y rectificaciones, algunas de las cuales ha comentado.

Pero sobre todo ha acusado a Sánchez pretender "ocultar este desastre" sacando "de la chistera" un "proyecto irresponsable", la reforma Constitucional. Se ha preguntado si piensa que España está preparada para esta reforma cuando Podemos exige un referéndum, "los batasunos" quieren anexionarse Navarra o con "la que está cayendo en Cataluña", donde lo que hace falta es "poner orden y aplicar el 155". Ante todos estos reproches, que han puesto en pie a la bancada popular, Pedro Sánchez ha respondido a Casado con el "consejos vendo que para mí no tengo". Sánchez ha defendido querer modificar una "ley anacrónica" de estabilidad presupuestaria que da al Senado un poder de veto que no tiene para ninguna otra norma. Y ha señalado que lo que los socialistas quieren es desbloquear un debate "necesario" en esta Cámara que PP y Ciudadanos están impidiendo desde la Mesa. "¿Qué miedo tienen?" al impedir este debate, le ha preguntado.

El jefe del Ejecutivo ha reprochado al líder de la oposición que no haya dicho "absolutamente nada" de los cinco pactos que le propuso cuando se reunieron por primera vez. Inmigración, política europea, violencia de género, ciencia e infraestructuras son los cinco pactos propuestos que ha recordado Sánchez y sobre los que Casado, ha lamentado, sigue sin pronunciarse.