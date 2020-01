Casado marcará ante los barones de su partido la estrategia del PP

Pablo Casado ha convocado mañana a la Junta Directiva Nacional del PP, el máximo órgano entre congresos, para marcar la línea del partido de cara a la próxima legislatura. Sobre el papel, la reunión servirá para ratificar la estructura de los grupos parlamentarios, pero, en la práctica, el líder popular utilizará el cónclave popular para reiterar su intención de seguir manteniendo su estrategia de defender posiciones centristas con un tono contundente si es necesario, como ya ocurrió en el pasado debate de investidura, apuntan fuentes del partido. Y es que, con la que está cayendo, no se pueden callar, y van a estar pendientes de que se cumpla la ley y la Constitución.

En Génova niegan la mayor: no se han radicalizado. Esa teoría responde solo, dicen, al argumentario que ha elaborado el PSOE, y que algunos están comprando. Los populares admiten a COPE que hay distintas sensibilidades dentro del PP: unos son partidarios de echarse ya a las calles; y otros, apuestan por defender sus posiciones en el parlamento y, si es necesario, en los tribunales. La dirección del partido niega, eso sí, discrepancias de fondo. Existen opiniones diferentes, pero no hay enfrentamiento alguno, apuntan, y todos comprenden que el mensaje del PP lo debe marcar Pablo Casado.

El líder popular sigue pensando que lo mejor ahora mismo es seguir marcando posición en el Congreso y en el Senado. No descarta sumarse o convocar manifestaciones en el futuro, pero ahora, subrayan, no es el momento. Se estudiará cada caso concreto.

Lo que no va a hacer ya Casado es prestarse a pactar grandes asuntos de estado con Pedro Sánchez. El líder popular se ofreció a llegar a acuerdos con el PSOE si no pactaba con Podemos y con los independentistas, pero ahora las cosas han cambiado. Sánchez quemó sus naves, no hay vuelta atrás y, sobre todo, no hay quien se fíe de él.