Casado considera que el triunfo en Galicia y las encuestas avalan su estrategia

Se dice que el mejor pegamento para un partido es siempre un triunfo electoral, y la victoria en Galicia ha sido el mejor ejemplo de ello. El Comité Ejecutivo de hoy ha sido un camino de rosas para un Pablo Casado que considera lo ocurrido en el feudo de Feijoo como un aval para reconquistar la Moncloa. Eso, unido al alza del partido en las encuestas, lleva a concluir al líder del PP que su estrategia está siendo la adecuada.

Casado zanjaba el debate sobre la moderación del partido recordando que los populares nunca se han movido de esa posición centrada, aunque ello es compatible con la contundencia en la defensa de determinados postulados.

Por si acaso, a la entrada de la reunión, tanto Núñez Feijóo como el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, recordaban que los mayores éxitos del PP han venido siempre de la mano de la centralidad. Y ese, y no otro, añadía el jefe del Ejecutivo gallego, es el camino para ganarle el terreno a Vox. Cayetana Álvarez de Toledo mediaba en el debate para subrayar que lo importante no es el tono, no es la moderación, sino articular un proyecto político adecuado.

El cónclave de hoy ha servido, pues, para homenajear a Alberto Nuñez Feijóo, que recibía una cerrada ovación de sus compañeros de partido, mientras levantaba una carpeta con la palabra Galicia y las siglas del PP; pero también para arropar a Carlos Iturgaiz, que admitía ante los suyos, que los resultados del domingo fueron mejorables. Madrid quiere que siga al frente del partido y marcar el rumbo desde Génova, pero la presidenta de la formación, Amaya Fernández, venía a decir que ese no es el camino, que lo que tenga que hacer el partido se debe decidir en el País Vasco.

Pablo Casado defendía hoy la campaña realizada en estas elecciones en Euskadi y aseguraba que seguirá defendiendo a las víctimas, porque prefiere perder votos, a perder el alma.