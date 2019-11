Casado cierra la puerta a cualquier pacto con Sánchez

El PP ha conocido la noticia del pacto PSOE-Podemos durante la reunión del Comité Ejecutivo del partido. En la calle Génova tenían ciertas sospechas de lo que estaba pasando por una razón: Pedro Sánchez se había negado a tener cualquier comunicación con Pablo Casado desde el día de las elecciones. El líder socialista llamó al presidente en funciones el domingo por la noche para felicitarle por haber ganado los comicios, y para comenzar a hablar, “porque se llevan bien”, recuerdan fuentes populares, pero Sánchez no cogió la llamada, y se limitó a mandarle el lunes un whatsapp disculpándose por no haber visto la llamada. Y ya.

En el PP habían comentado por activa y por pasiva que “la pelota estaba en el tejado del líder socialista”, y habían puesto una primera condición: con el actual jefe del Ejecutivo en funciones no irían a ningún sitio. Pero lo mínimo, apuntan, es haber tenido una mínima interlocución con el principal partido de la oposición. Pero Sánchez ha acabado siendo, según palabras de Pablo Casado, “como el alacrán” de la fábula, y ha optado por seguir “su naturaleza”, y por pactar con quienes apoyaron la moción de censura contra Rajoy, con los más radicales. Y todo ello ha tenido ya su primera consecuencia, según el PP, que se ha cerrado la posibilidad de cualquier tipo de acuerdo con Sánchez, de poder hablar de esos once pactos de estado que había propuesto el líder del popular, y es que, aseguraba Casado, el presidente en funciones “ha cerrado la puerta estrepitosamente” a esa opción.

Para este viaje, pues, apuntan, no hacían falta esas alforjas, no hacía falta gastarse doscientos millones de euros más, y llevar al país a una parálisis económica que ha tenido ya sus primeras consecuencias en los datos de crecimiento económico y del paro.

Para Casado, Sánchez ha vuelto a reeditar el pacto del Tinell, el cordón sanitario en contra del Partido Popular, lo que deja a su formación como la única alternativa moderada, constitucional y defensora del régimen de la Transición. “Nos hemos quedado solos, - aseguraba-”.

En Génova auguran una legislatura breve, endiablada (porque habrá muchas leyes necesarias que no podrán salir adelante, dicen), y si se acierta en el ejercicio de la oposición y VOX no les come mucho terreno, podría suponer una nueva oportunidad para que Casado gane los próximos comicios. El líder popular comenzaba, además, desde hoy, a lanzar de nuevo el mensaje de la necesaria unidad del centro derecha y tiraba de datos: "un España Suma con Ciudadanos hubiera conseguido ciento dieciocho escaños, frente a los ciento quince que hubiera logrado el PSOE. Casado decía más: ochocientos mil votos de la formación naranja y trecientos cincuenta mil de VOX no sirvieron para nada en estas elecciones".

El anuncio de este pacto ha evitado, eso sí, que el PP tuviera que despejar la incógnita de si apoyaría o no un gobierno del PSOE. Si lo hacían, hubieran dejado todo el espacio político a VOX, pero hoy, en Génova no querían hablar de esa bala que han esquivado porque, decían, “lo preocupante es que Sánchez ha conseguido su sueño, pero se lo ha quitado a los españoles”.