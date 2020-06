Un cartel de Vox para apoyar a los toros se vuelve viral por la razón más inesperada

La tauromaquia ha sido protagonista en España este fin de semana. Por un lado, ha habido algunas manifestaciones en apoyo a la misma en distintos puntos del país. Por otro, han sido muy sonadas las declaraciones contrarias al mundo taurino español de Lewis Hamilton, seis veces campeón del mundo de Fórmula 1 y excompañero de Fernando Alonso.

En esta ocasión, merece la pena detenerse en el primer punto: esas concentraciones en apoyo a los toros. Vox fue parte activa de la que tuvo lugar en Madrid este sábado. De hecho,Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros se presentaron junto a la Plaza de Toros de Las Ventas para solidarizarse con la causa. Allí, la segunda fue fotografiada con un capote, dio algún que otro pase con él... y posó, junto a su marido, con alguno de los asistentes al evento. El cartel que llevaba uno de los asistentes que quiso hacerse una foto con Monasterio y Espinosa de los Monteros no ha pasado desapercibido en las redes sociales.

El contenido del cartel no ha sido el motivo de los numerosos comentarios que ha suscitado en Twitter (“Paseo taurino, el toro es cultura, las familias del toro también comen, viva”). Lo que ha provocado el desprecio generalizado ha sido la tipografía empleada para dejar constancia del mensaje: Comic Sans.

Este tipo de letra es uno de los que peor fama tiene dentro del mundo de Internet, considerándose muy poco apropiada para la impresión. Hasta los propios diseñadores le tienen escaso cariño, ya que consideran que está dibujada de forma muy pobre.

De ahí que el cartel que aparece en las fotos con las que Vox dio cuenta de que estuvo en el paseo a favor de la tauromaquia celebrado en Madrid haya sido tan reprobado. “Rocio Monasterio te firma en Comic Sans cualquier proyecto”, ha comentado un usuario en referencia a la faceta como arquitecta de la representante de Vox. “Es que no me los tomo en serio con el Comic Sans, lo siento”, ha escrito otra tuitera.

“Nada mejor que Comic Sans para expresar drama y seriedad” o “¿Quién se va a tomar en serio un cartel escrito en Comic Sans?” son otros mensajes que se han podido leer entre las múltiples opiniones que ha suscitado el tema.

Lewis Hamilton acaparó cierto protagonismo en las redes sociales este sábado. No fue por méritos deportivos, sino por algo ajeno a lo que ocurre en el Gran Circo de la Fórmula 1. El hasta seis veces campeón del mundo fue noticia en España por unas críticas hacia la tauromaquia vertidas a través de una storie en su perfil de Instagram.

“¡Esto es realmente asqueroso, España!”, escribió junto a una foto de un toro malherido y ensangrentado tendido en el suelo. “No permitas que la tortura se disfrace como cultura”, comentó también el piloto británico. Además, animó a sus seguidores a firmar una petición para que el Ministerio de Educación y Formación Profesional deje de subvencionar a las escuelas taurinas en España.

“A los niños en España se les enseña a torturar y a matar toros a la edad de 14 años. Pedimos al Ministerio de Educación de España que clausure inmediatamente las escuelas de tauromaquia. Puedes ayudar compartiendo esta petición”, sentenció Hamilton en una publicación que no tardó en ser objeto de comentarios de todo tipo.

Por supuesto, las palabras de Hamilton dieron el salto a Twitter. Fue en la red social de los 140 caracteres donde un hasta hace poco integrante de la clase política española tuvo conocimiento de lo sucedido. Se trató de Juan Carlos Girauta.

El otrora integrante de Ciudadanos compartió una noticia de ABC que recogía las palabras del piloto de Fórmula 1. Lo hizo añadiéndole su opinión al respecto: “¿Y este ágrafo (persona que es incapaz de escribir o no sabe hacerlo) quién es?”. Si realmente sabe quién es Hamilton o si la segunda parte de la frase era irónica no quedó claro. No se puede decir lo mismo de su disconformidad con el ataque del excompañero de Fernando Alonso a la tauromaquia.

El mundo taurino cargó contra Hamilton desde dentro, como evidenció Cayetano Rivera. El torero se dirigió al británico en el idioma natal de este último, para que no le quedasen dudas de lo que quería decirle.

Mr. @LewisHamilton doesn't like bullfights... So?

Anyways, before criticising someone else's culture, you should at least learn more about what you're talking about.#respect ! And don't let knaves fool you!