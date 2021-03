Carrizosa rechaza que Rivera esté detrás de la posible absorción del PP a Cs

El presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha rechazado la posibilidad de que el fundador y expresidente del partido Albert Rivera esté detrás de la posible disolución de Ciudadanos o la absorción de la formación naranja por parte del PP.

En declaraciones a La 2 y Ràdio 4, Carrizosa ha rechazado esa posibilidad y ha apuntado que está "seguro" que el expresidente de Cs está "dedicado a su despacho de abogados y a la vida civil".

El dirigente de Cs en Cataluña ha negado igualmente que hace unos años fuera la formación liberal la que lanzara "una OPA" al PP como la que algunos creen que ahora se juega en sentido contrario.

"No es lo mismo, lo que hicimos en su día fue la eclosión de un nuevo espacio político que no existía en España", ha defendido Carrizosa, para quien no es necesaria una "refundación" de los naranjas, como piden los críticos con la dirección de Inés Arrimadas.

"No creo que podamos hablar nunca de refundación porque nosotros somos el espacio político que existe en Europa, somos de la familia de los liberales. No necesitas refundar un espacio que ya tenemos y que lo representamos", ha argumentado.

Más allá, Carrizosa ha apuntado que el PP solo desea ahora su espacio de centroderecha "por conveniencia política, porque Vox les come espacio por la derecha".

Carrizosa participó ayer lunes en el comité ejecutivo de Cs que decidió ampliar sus miembros y reducir el peso de los estrategas Carlos Cuadrado y José María Espejo, una reunión "decepcionante" para el exdiputado Toni Cantó, que anunció su dimisión y marcha del partido.