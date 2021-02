Carmen Calvo condena la aparición de una muñeca ahorcada con su cara: "Así no"

La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha condenado la aparición de una muñeca ahorcada con su cara en un árbol, una fotografía difundida por un medio digital.

"Ni la violencia ni las amenazas tienen cabida en una democracia. Así no", ha señalado este sábado Calvo en una publicación en su cuenta de Twitter, enlazando la publicación de elcomún.es, medio que informa de esta acción. Este medio explica que personas anónimas colgaron la muñeca durante la madrugada del 19 de febrero en la plaza 8 de marzo de Santiago de Compostela con la frase en gallego 'Me he perdido* por dónde queda el patriarcado', en alusión a su postura dentro del feminismo.

Ni la violencia ni las amenazas tienen cabida en una democracia. Así no.https://t.co/U1fuBlN0K1 — Carmen Calvo (@carmencalvo_) February 20, 2021

Ante este suceso, el PSOE ha mostrado su apoyo a Calvo, destacando que la "intimidación, la amenaza, la coacción o la violencia no se pueden permitir en una democracia plena" como la española. "Esto es intolerable. Es abominable. Es repugnante. Ya vemos dónde va a parar el discurso negacionista. Todo nuestro apoyo, Carmen", ha publicado la cuenta del PSOE.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, también ha criticado este acto. "Solo quienes no tienen argumentos ni razones recurren a la violencia y las amenazas. Un abrazo, vicepresidenta", ha tuiteado. En la misma línea, la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, también ha salido en defensa de la vicepresidenta y ha apuntado que "solo quienes no tienen argumentos ni razones recurren a la violencia y las amenazas". "Un abrazo, vicepresidenta", ha dicho Antonelli.

Solo quienes no tienen argumentos ni razones recurren a la violencia y las amenazas. Un abrazo, vicepresidenta — Isabel Celaá (@CelaaIsabel) February 20, 2021

Para la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, los actos de odio y violencia "no tienen cabida en democracia". "Todo mi apoyo y cariño a Carmen Calvo ante este intolerable ataque. Los actos de odio y violencia no tienen cabida en democracia. Frente a la intolerancia, respeto y convivencia", ha apostillado Batet.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, también ha trasladado todo su apoyo a su "compañera y amiga" Carmen Calvo y ha manifestado su "rotunda condena a las amenazas y conductas violentas". "El odio y la intolerancia son totalmente rechazables. La convivencia democrática debe prevalecer siempre", ha precisado.

"Todo mi apoyo para mi compañera, amiga y maestra Carmen Calvo", ha señalado la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en una publicación en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra, también ha mostrado su solidaridad con Carmen Calvo y ha asegurado que la violencia "nunca tiene justificación y nunca es el camino".