Carabante exige invertir en Cercanías y ve difícil coordinarse con un Gobierno que "bloquea" a sus interlocutores

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha vuelto a exigir este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez más inversiones en la red de Cercanías y ha afeado al Ejecutivo central hablar de diálogo con las Comunidades Autónomas "menos con Madrid".

"Lo que no hacen y no se les cae de la boca es precisamente hablar de diálogo entre las comunidades autónomas, pero con todas menos con Madrid. Para poder llevar a cabo estas mejoras en la red de Cercanías de Madrid es evidente que va a hacer falta una coordinación", ha indicado Carabante en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

En este sentido, ha cargado contra la "lealtad institucional" que demuestra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al bloquear en la red social 'X' (antigua Twitter) tanto a él mismo como a otros ediles y al propio alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

"Es el síntoma y la mejor imagen de lo que supone la lealtad institucional para el PSOE", ha censurado el delegado de Urbanismo, que ha recalcado que "difícilmente" puede haber la necesaria coordinación para solucionar la situación con un Gobierno que "es el primero que ha bloqueado a los responsables con los que tiene que tener diálogo y tener interlocución".

En esta línea, ha insistido en que la red de Cercanías necesita mayor inversión por parte del Ejecutivo "en mantenimiento y renovación de las instalaciones y de las propias vías". En cambio, ha censurado, el Gobierno de Pedro Sánchez "ha decidido meter en el cajón el plan de Cercanías, un compromiso de más de 5.000 millones de euros en inversión" y, según ha advertido, "ya no se puede garantizar la seguridad de los propios viajeros".

"Nosotros lo que exigimos al Gobierno Socialista es que de manera definitiva, rotunda y de manera urgente, para no poner en riesgo la seguridad de los viajeros, invierta el plan de Cercanías que se dejó a prueba en el año 2018 por un gobierno del Partido Popular. Han tenido cinco años para ponerlo en marcha y no han invertido prácticamente ni un solo céntimo de euro", ha subrayado.

En esta línea, ha recordado que Madrid es la región de España que más aporta en impuestos y en Producto Interior Bruto (PIB) a nivel nacional y, sin embargo, ha indicado, "es la región que menos recibe de inversión estatal por habitante". "Eso tiene que acabar, porque esto ha pasado ya de ser una cuestión política a ser una cuestión de absoluta seguridad. Y, como digo, no porque lo digamos nosotros, sino porque los propios maquinistas de Renfe no están dispuestos a poner en riesgo su seguridad ni la de los viajeros", ha explicado.

En este sentido, Carabante ha subrayado que los madrileños cada vez usan menos de la red de Cercanías "porque no solo tiene riesgo de poder llegar a su trabajo, a su ocio o a la universidad, sino que, además, ya está entendiendo que se está poniendo en riesgo su seguridad y no están dispuestos a utilizarlo". "Si el que quiere favorecer la movilidad sostenible, que es precisamente un gobierno de la nación que siempre habla de movilidad sostenible, es el que no invierte" difícilmente se podrá solucionar la situación, con el consiguiente peligro de "bloquear Madrid".