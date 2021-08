Cantabria vigilará que la hostelería cumpla con el certificado covid

La Consejería de Sanidad vigilará el cumplimiento en los establecimientos de hostelería de los municipios en nivel 3 y 4 de que los clientes que accedan al interior de los locales tengan el certificado covid y, en caso de que no lo tengan, levantará actas de sanción.



El titular de ese departamento, Miguel Rodríguez, ha hecho ese anuncio a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa semanal de los acuerdos del Consejo de Gobierno, que ha dado a conocer en ausencia del vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, Pablo Zuloaga.



A juicio de Rodríguez, la resolución de Sanidad es "clarísima" y sólo pueden acceder al interior de la hostelería en los municipios en riesgo alto y muy alto (3 y 4) personas con el pasaporte covid, es decir: que hayan recibido la pauta completa de vacunación, que tengan una prueba negativa o que hayan superado la enfermedad.



"Si en el interior hay personas que no lo acrediten, procederemos con inspecciones y el levantamiento de las sanciones que correspondan", ha advertido el consejero. De esta forma, Sanidad comprobará que la hostelería cumple la resolución. En caso de incumplimiento, el consejero ha adelantado que la culpa "en ningún caso es de los clientes", sino del local.



Sin embargo, no les pide que comprueben su autenticidad, ya que alguna persona puede presentar un certificado falso o que no sea suyo, sólo que se presente. Ante la posibilidad de que uno de los trabajadores de esos establecimientos no esté vacunado, Rodríguez ha recalcado que si se cumplen las medidas preventivas, el riesgo de transmisión es "muy bajo".



La Asociación de Hostelería de Cantabria ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contenciso-Adminstrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) para pedir la suspensión cautelar del último semáforo covid, que ha entrado en vigor este jueves y que sitúa en nivel alto de alerta por coronavirus a 27 municipios.



Entre las medidas de este semáforo, se encuentra la autorización para usar el pasaporte covid para acceder al interior de los establecimientos de hostelería en los municipios en nivel de alerta 3 (alto) y 4 (muy alto), a la que el recurso no hace referencia.



El escrito de los hosteleros pide al TSJC la suspensión cautelar de este semáforo covid alegando que adolece "exactamente de las mismas carencias" que la resolución de Sanidad del 30 de agosto, cuya suspensión ratificó ayer la Sala de lo Contencioso-Administrativo y que recogía las restricciones para 19 municipios en nivel 3. Por ello, el abogado de la Asociación de Hostelería, Jesús Vélez, ha explicado que en el recurso no se menciona el pasaporte covid, que, aunque considera "muy recomendable en determinados casos", insiste en que "no es obligatorio".