La campaña de Trump pide a los asistentes al mitin de Oklahoma que no demanden si contraen coronavirus

La campaña presidencial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se hace responsable de que los asistentes al mitin que pronunciará el 19 de junio en Tulsa, Oklahoma, se contagien de coronavirus y les pide no demandar en caso de que así sea.

Los asistentes al evento, el primero que llevará a cabo Trump tras el parón ocasionado por la pandemia, deben confirmar su asistencia al mitin y, al registrarse, tienen que aceptar un descargo de responsabilidad en el que declaran que reconocen que "existe un riesgo inherente de exposición a la COVID-19 en cualquier lugar público donde haya personas presentes".

"Al asistir al mitin, usted y cualquiera asumen voluntariamente todos los riesgos relacionados con la exposición a la COVID-19 y están de acuerdo en no responsabilizar a Donald J. Trump for President Inc., al BOK Center --donde tendrá lugar el evento--, a ASM Global o cualquiera de sus afiliados, directores, funcionarios, empleados, agentes, contratistas o voluntarios de cualquier enfermedad o lesión", puede leerse en la advertencia, según informaciones de la cadena de televisión CNN.

La campaña de Trump anunció este miércoles que reanudará los mítines para las elecciones de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre, el próximo 19 de julio. Trump no celebra mítines, que son ampliamente populares desde 2016, desde principios de marzo, obligado por la pandemia de la COVID-19.

El anuncio se produce cuando muchas áreas de Estados Unidos están registrando rebrotes y repuntes de los infectados a medida que se levantan las restricciones impuestas para frenar la propagación del coronavirus.

Las autoridades sanitarias se han mostrado en contra de permitir grandes aglomeraciones por miedo a que se produzca un repunte de los contagios, especialmente en lugares cerrados. Asimismo, médicos y especialistas temen una segunda ola de contagios en el país, especialmente con la llegada del otoño y el invierno y a medida que la población vuelve al trabajo.

A esto se suman las aglomeraciones registradas en diversos puntos del país con motivo de las manifestaciones convocadas durante las últimas dos semanas para protestar contra el racismo y la brutalidad policial tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía.