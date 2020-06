El sonrojante y escandaloso cambio de discurso de Sánchez e Iglesias sobre las ‘puertas giratorias’

“Se acabaron, hay que cerrarlas”. Así de contundente se mostraba Pedro Sánchez, actualmente presidente del Gobierno, en 2015 durante una entrevista con Risto Mejide.

“Las puertas giratorias son corrupción, por mucho que sean legales". Eran las palabras de Pablo Iglesias, actualmente vicepresidente del Ejecutivo que preside Sánchez, en septiembre de 2016 durante el debate de una PNL presentada en el Congreso por Podemos sobre Puertas Giratorias. Iglesias estaba entonces en la oposición.

¿POR QUÉ HAN CAMBIADO SU DISCURSO SOBRE LAS 'PUERTAS GIRATORIAS'?

Unos mensajes que estarían bien si fueran ciertos, pues ambos, Sánchez e Iglesias, han protagonizado un sonrojante y escandaloso cambio de discurso respecto a las puertas giratorias, abriendo las mismas a políticos y asesores afines a PSOE y Podemos sin ningún tipo de pudor, y en contra de lo que durante estos años atrás, mientras estaban luchando por alcanzar el poder, defendieron públicamente en reiteradas ocasiones.

Así quedó demostrado ayer, tras conocerse que los exministros socialistas José Blanco y José Montilla, así como un experto energético afín a Podemos, Cristóbal José Gallego, serán nuevos consejeros independientes en Enagás, empresa responsable de gestionar la infraestructura gasística del país.

Una entrada que, además, es realmente curiosa, pues no vienen a sustituir a nadie, sino que con su llegada el consejo de administración que preside Antonio Llardén desde 2007, se engorda aún más, pasando de 13 a 16 vocales.

A estos tres nombramientos hay que sumar uno más, puesto que Cani Fernández, hasta ahora en el Gabinete de Presidencia del Gobierno en Moncloa de la mano del asesor presidencial Iván Redondo, va a ser propuesta por Sánchez para que presida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

DE LO QUE EXIGÍAN EN LA OPOSICIÓN, A LO QUE HAN HECHO EN EL GOBIERNO

Sánchez, defendía, como se puede comprobar en la entrevista con Mejide, su “decisión política de cerrar las puertas giratorias” para evitar que quien haya ocupado un alto cargo público no pueda acabar en el consejo de administración de ninguna empresa estratégica.

Por su parte, el caso de Iglesias es aún más grave, pues el partido que lidera presentó una proposición no de ley (PNL) para acabar con las puertas giratorias en 2016 e hizo una encendida defensa de su abolición en la tribuna del Congreso.

“Podría estar horas, horas y horas leyendo los nombres de exministros y ex altos cargos que han terminado en consejos de administración de empresas estratégicas”, señaló el vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, al tiempo que aseguraba que las puertas giratorias “es corrupción legalizada y una humillación no sólo a la democracia, sino a la gente de nuestro país, porque es mentira que esa gente esté trabajando ahí”.

Para Iglesias, los políticos que llegan a esos puestos “no están allí por su cualificación, no están allí por su preparación en las energías, están allí porque gracias a que los ciudadanos los votaron para ser representantes de la soberanía nacional, adquirieron por mediación de su cargo público una serie de contactos y una serie de influencias que esas empresas estratégicas compran. Me compro a un ex político para convertirlo en un comercial y para ganar dinero”.

“A través de las puertas giratorias compran a gente como ustedes”, dirigiéndose a los miembros del Gobierno, en aquel momento presidio por le popular Mariano Rajoy. “Les compran a cambio de dinero para que actúen como sus comerciales, para que actúen como sus vendedores, para que actúen como sus enlaces en países extranjeros y eso es una burla a la democracia”, indicaba el líder de podemos.

“España se merece no tener que pasar la vergüenza de que haya exministros y expresidentes sentados en consejos de administración de empresas estratégicas nunca más”, concluía su intervención Pablo Iglesias.

A tenor de lo conocido ayer con estos nombramientos de dos exministros del PSOE y un afín de Podemos para entrar a formar parte de uno de esos consejos de administración de una empresa estratégica, tanto Sánchez como Iglesias han dejado atrás por completo todo esto que decían de las puertas giratorias.

Queda por saber, ahora, que es lo que realmente piensan sobre este asunto, si lo que decían alegremente desde la oposición, o lo que han hecho cuando han llegado al poder.

