Calviño obligó a Sánchez a rectificar el acuerdo con Bildu para derogar la reforma laboral

El acuerdo entre el PSOE, Unidas Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral impulsada por el PP en 2012 no ha sentado nada bien en el seno del Gobierno. De hecho, según informan ABC y El Confidencial, la culpable de que el documento firmado por los tres partidos fuese rectificado en la medianoche de este jueves tiene nombre y apellidos: Nadia Calviño.

Fue una llamada de la vicepresidenta económica del Ejecutivo, visiblemente molesta con el documento y sobre todo por desconocer que se iba a dar el pacto con Bildu, la que motivó el viraje. Que el presidente Pedro Sánchez conociese desde principios de semana que se iba a dar el acuerdo con la formación vasca no ayudó a calmar los ánimos: buena parte de los integrantes socialistas del equipo gubernamental no sabían nada del contenido de la alianza.

Y, a pesar de la rectificación de la nota original, Podemos y Bildu siguen en sus trece. Es lo que se deduce de las palabras del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, este jueves por la mañana enCatalunya Ràdio: “Voy a ser cristalino: pacta sunt servanda (lo firmado obliga). Se va a derogar íntegramente la reforma laboral. El pacto de ayer con EH Bildu lleva la firma de los tres portavoces de los grupos parlamentarios, luego cada partido puede decir lo que quiera, pero lo firmado es eso”.

“En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura, investidura y gobierno de coalición no se habla de derogación parcial, se habla de derogación de la reforma laboral. Ese es el acuerdo”, ha reafirmado, además, Iglesias. Con aviso incluido a Sánchez sobre la “obligación de recomponer la mayoría parlamentaria” de la investidura.

¿Qué opina el entorno de Calviño?

“Cuando lo conoció, intervino. Las circunstancias de este país hoy son las que son”, han declarado a El Confidencial fuentes del entorno de la vicepresidenta tercera. Desde el equipo de Calviño se expone que la ministra quiere un marco laboral adaptado a los tiempos que corren, y no más propio de 2010, cuando se dio la última reforma laboral del PSOE.

La coyuntura en Europa tampoco es favorable para un movimiento como el que se ha acordado. Ya que, además, la reforma laboral que se quiere derogar era condición para el rescate de España.

El acuerdo con Bildu no se conocía en las más altas instancias socialistas, pero tampoco en el PSE. “No lo entendemos, no nos dijeron nada previamente y no nos han explicado nada, pero no parece que hayan ganado mucho. En Euskadi esto es una bomba en elecciones. Nos viene medio mal a nosotros, pero el PNV no lo va a perdonar. Ellos están en guerra con Bildu antes de los comicios, y van a subir el precio por las nubes para poder acordar con Pedro”, ha expresado a El Confidencial un alto mando socialista en País Vasco.

De rectificación a “aclaración”

La situación es incierta incluso en lo que respecta a la rectificación de la pasada medianoche. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, la ha llegado a tildar de “aclaración” esta mañana en una entrevista en La Sexta. Según ella, “eliminar de un plumazo” la totalidad de la reforma laboral del PP no se contempla.

Sin embargo, ya ha quedado comprobado que Podemos tiene una opinión muy distinta. Lo cual vuelve a sacar a la palestra una tensión que no es ajena a la coalición de Gobierno que rige el país desde principios de este 2020. Y que ni mucho menos ha quedado rebajada desde que estalló la crisis del coronavirus. En la que, por cierto, no ha habido uno, sino varios pulsos entre Calviño e Iglesias.