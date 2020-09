Bouza justifica los motivos de su dimisión en las tensiones reavivadas este viernes entre Madrid y el Gobierno

El microbiólogo Emilio Bouza ha emitido un comunicado en el que explica los motivos que le ha llevado a la dimisión este sábado como portavoz del grupo covid-19 que anunciaron este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cabe recordar que la formación de este grupo de coordinación entre el gobierno autonómico y el Ejecutivo Central era el anuncio estrella de la esperada reunión entre ambas administraciones, celebrada entre tensiones por discrepancias en las medidas de restricción sanitaria de la capital.

Así las cosas, Emilio Bauza expone que "cuando el miércoles día 23 de septiembre recibí una convocatoria para acudir al despacho del Sr. Ministro de Sanidad en el Paseo del Prado, con carácter de urgencia, mi sorpresa fue mayúscula. Lo fue más todavía al encontrar allí reunidos a ambos mandatarios de la Sanidad Española y Madrileña y al conocer el motivo de la llamada. Me expresaban su preocupación por la situación de la epidemia de COVID-19 en Madrid. Recordarán que ustedes me afirmaron su voluntad de concordia política y su impulso para trabajar unidos para buscar una solución al problema. Me pidieron actuar como técnico y científico en el consejo creado por ambos gobiernos y, además, en base a mi trayectoria profesional, hacer de portavoz de los acuerdos del grupo", expone en la misica el microbiólogo.

Sin embargo, en la segunda parte de la carta, Bouza ha manifestado creer en las buenas intenciones de los representantes de ambas instituciones, lo que le llevó a aceptar el cargo de responsabilidad. Pero finalmente ha cambiado de opinión después de que el clima de tensión entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Pedro Sánchez se hayan reavivado este viernes, después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, recomendara a Madrid el confinamiento de toda la capital. Una petición de la que el Gobierno de Díaz Ayuso ha hecho, hasta ahora oídos sordos.

"Creí en lo que se prometía y, tras unas horas de reflexión, acepté, al percibir la demanda como una obligación y como un deber para mi comunidad y mi nación. Las circunstancias que he presenciado en los dos días siguientes, junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25, me obligan a renunciar y a declinar el ofrecimiento. Sin duda alguna seguiré trabajando en favor de los ciudadanos de Madrid y de España, con la mejor de las voluntades. Estoy, como no puede ser de otra manera, al servicio de la Salud, pero sencillamente, he podido comprender que ese no es mi puesto en las actuales circunstancias. Les envío mi gratitud personal a la confianza que han depositado en mí".