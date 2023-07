Botran (CUP) pide a ERC un cambio de actitud en el Congreso: "Les han tomado mucho el pelo"

Ve un error el veto de Sumar a Irene Montero y cree que "es un muy mal mensaje para el feminismo"

El cabeza de lista de la CUP al Congreso por Barcelona, Albert Botran, ha pedido a ERC que cambie de actitud en la Cámara baja tanto si vuelve a haber un Gobierno del PSOE con Sumar, como si hay un cambio: "Pienso que aunque no ganase la derecha y la extrema derecha la actitud de ERC también debe cambiar, porque habiendo un Gobierno que han considerado Gobierno amigo les han tomado mucho el pelo".

En una entrevista de Europa Press, el candidato 'cupaire' considera que la mayoría de cosas que ERC ha negociado con el Gobierno no se han cumplido, entre las que ha destacado los Presupuestos Generales del Estado, "ni la gestión autonómica de los fondos europeos, ni el catalán en Netflix, ni el traspaso de Rodalies".

"La mesa de diálogo también ha sido un fracaso bien gordo, en el sentido de que se ha convocado cuando el PSOE ha querido, es decir, tenían este derecho a veto", ha sostenido Botran, que también ha criticado que los indultos a los presos independentistas han sido condicionales y parciales --ha dicho textualmente--, ya que considera que no afectan a todos los encausados por protestas independentistas.

Para él, la reforma de la sedición también ha tenido contrapartidas con el aumento del delito de desórdenes públicos: "Quitando esto, no se ha conseguido prácticamente nada en clave de país", ha reprochado Botran, que ve un incumplimiento flagrante por parte del Gobierno de los acuerdos a los que ha llegado con los republicanos.

"AUTOENMIENDA" DE ERC

El dirigente anticapitalista considera una "autoenmienda" de ERC la propuesta de los republicanos de construir un frente común independentista en el Congreso, en referencia a las recientes declaraciones de varios dirigentes de ERC que apostaban por 'subir el precio' de una hipotética investidura del líder del PSOE y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

También ha acusado al Govern catalán de hacer que el independentismo pierda apoyos: "La línea que ha tenido el Govern de ERC es una línea mala para el independentismo. Ha desmovilizado. El independentismo ha perdido apoyo, se ve en las encuestas, se ve en los resultados de las municipales".

Botran cree que esta unión de fuerzas independentistas debe pasar por un objetivo claro: conseguir la autodeterminación, por lo que ha fijado como línea roja de la CUP que el Gobierno central acepte hablar de un referéndum para plantearse facilitar una hipotética investidura de Pedro Sánchez: "No comenzaremos ni a hablar si el referéndum no es una opción y si el otro lado no lo contempla como opción".

SUMAR, "MÁS CENTRALISTA"

El dirigente anticapitalista ha criticado que "Sumar es un proyecto más centralista que Podemos" en cuanto a la autodeterminación, después de que los comuns dijesen la semana pasada que en su programa electoral mantendrían la apuesta por un referéndum de autodeterminación y desde Sumar matizasen que apoyarían una consulta para ratificar un acuerdo salido de la mesa de diálogo.

Los 'cupaires' ven con preocupación este cambio de postura: "A nosotros nos gustaría que al otro lado hubiese alguien, que hubiese una izquierda española, que sí estuviese comprometida con la autodeterminación", ha deseado Botran, que ha argumentado que los comuns ganaron dos elecciones generales en Catalunya gracias a tener el referéndum en su programa.

"Hay una candidata, la número 4, que está puesta desde Madrid y que es de Madrid, y eso significa una manera de estructurar el partido diferente a la que ha tenido la izquierda catalana desde la transición. Es decir, es una novedad histórica este centralismo", ha subrayado, en referencia a la número cuatro de la lista de Sumar-En Comú Podem al Congreso por Barcelona y secretaria de organización de Podemos, Lilith Vestrynge.

Preguntado por la negociación entre los morados y la formación liderada por Yolanda Díaz y la exclusión de las listas de la ministra de Igualdad, Irene Montero, Botran ha sostenido que es "un muy mal mensaje para el feminismo", y ha asegurado que Montero ha sido valiente, pese a ser crítico con su reforma del Código Penal en la Ley del 'Solo sí es sí'.

"Hacerla desaparecer, porque se considera un perfil conflictivo, es un mensaje equivocado. La mejor defensa es un buen ataque", ha defendido Botran, que ha acusado al PSOE de desproteger a esta ministra, que según él, ha recibido las principales críticas y desgaste por parte de la derecha y la extrema derecha.

ABSTENCIONISMO

El candidato 'cupaire' ha atribuido que haya sectores del independentismo que promueven el abstencionismo a un cansancio y una falta de expectativas del movimiento, pero ha argumentado que la CUP no tiene "la misma responsabilidad" que ERC y Junts, ya que considera que han tenido menos poder, porque no han estado en el Govern.

Botran considera que el abstencionismo independentista busca enviar un mensaje a los partidos, y ha defendido que votar a la CUP cumplirá esa función: "Unos buenos resultados de la CUP son un mensaje también clarísimo hacia Junts y ERC. Compartimos parte de los motivos que llevan a la gente a abstenerse de forma crítica".

Sin embargo, ha dicho que ve con escepticismo la abstención, ya que considera que hace perder posiciones de poder institucional y se las cede a los partidos adversarios, según él, tras lo que ha subrayado que "hay algo peor que un independentismo que no sabe usar su fuerza y es un independentismo que directamente no tiene fuerza".