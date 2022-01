Bono cuelga en una web 20.000 documentos y fotografías, su legado digital

El exministro de Defensa y expresidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha colgado en una web más de 20.000 documentos, fotografías y escritos en lo que ha llamado su legado digital, que también es un "reconocimiento" a la memoria de sus padres, a su familia y "a los ciudadanos de mi país, a los que tanto debo".

El que ha sido primer presidente de Castilla-La Mancha desde 1983 hasta 2004 y, posteriormente, ministro de Defensa (2004-2006) y presidente del Congreso de los Diputados (2008-2011) explica en un vídeo, al inicio de la web https://legadobono.fpabloiglesias.es/, los motivos que le han llevado a compartir su vida.

"Desde niño soy ordenado, he sido siempre más de conservar, de guardar, que de tirar papeles. Siempre he guardado notas y cosas. Por éso, cuando llego a la edad de la jubilación, sigo con esta manía de conservar, de repasar los recuerdos, los escritos, las fotos, los documentos, y he querido compartirlo con todos vosotros", admite José Bono en unas imágenes grabadas hace un año, cuando acababa de cumplir 70 el 14 de diciembre de 2020.

Con la música de fondo del tema 'Gracias a la vida que me ha dado tanto', Bono se confiesa una persona "afortunada" y tomando palabras del escritor Amin Maalouf explica: "mi vida no es nada del otro mundo, pero es mi vida. Y si yo considerase que solo merece el olvido sería que no me he merecido vivirla".

Su legado digital es, a la vez, un "reconocimiento de gratitud" a la memoria de sus padres, a su familia, a sus amigos y "a los ciudadanos de mi país, a los que tanto debo".

Entre la multitud de documentos que ya se pueden consultar no hay información reservada ni secreta pero recoge el día a día de temas que en las administraciones públicas se tratan "con discreción" y que no suelen llegar a la ciudadanía.

Ordenado como es, Bono subraya que se han revisado los textos y pies de foto aunque puede haber errores, por lo que deja un "tiempo prudencial de tres meses para que si alguien se mostrara contrario con algún dato inexacto poder resolverlo" escribiendo al correo que indica en la web.

José Bono ha dividido su legado digital en ocho grandes apartados: Bono se presenta; presidente de Castilla-La Mancha; ministro de Defensa; presidente del Congreso de los Diputados; los discursos de Bono; entrevistas y artículos; fotografías, vídeos y libros, y PSOE y PSP.

En su mirada como expresidente autonómico hay epígrafes que fornan parte de la historia de esta región, como el trasvase del Tajo al Segura, la lucha para conseguir que Cabañeros no fuera campo de tiro sino parque natural o para que las Hoces del Cabriel fueran una reserva natural; la llegada del AVE a la región en distintos trayectos (Ciudad Real y Puertollano en 1992); la instalación de la Biblioteca de Castilla-La Mancha en el Alcázar de Toledo o el fraude en el cobro de subvenciones por el lino.

Pero también hay cartas a ministros, actas de Consejos de Gobierno y leyes en las que Castilla-La Mancha fue pionera, como la de malos tratos de 2001, la de transparencia de los altos cargos de 1995 y la ley 'cremallera' de 2002 para dar visibilidad y protagonismo a la mujer.

"Una parte de mi vida está en esta página web, Ojalá te interese. Gracias por tu atención", dice Bono al visitante del espacio digital.