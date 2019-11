El bollycao, la nocilla o el tigretón: la merienda de la generación EGB

En los últimos días nos ha dejado una de las personas que sin duda ha dejado huella entre la juventud nacida entre la década de los 70 y los 90, Josep Pujol Codina, el creador del pastelito de la Pantera Rosa. Fue en el año 1973 cuando la empresa Bimbo lanzó al mercado este producto que alegró las meriendas de la denominada generación EGB, al igual que lo hicieron otros productos que integraban lo que hoy comunmente conocemos como bollería industrial.

Y es que durante la Transición y los primeros años de la democracia, fueron múltiples los productos que se lanzaron al mercado para deleitar las papilas gustativas de los pequeños de la casa y que con el tiempo no se puede decir que hayan ido desapareciendo, si bien es cierto que su consumo es más reducido. Y es que no nos engañemos, el tigretón o el pan con chocolate no es la opción más sana para merendar o desayunar.

Una de las meriendas más simples pero con la que más disfrutaron los niños de los 80 y 90 fueron los triángulos de nocilla. Bastaba con untar un poco de cacao sólido en un pan de molde. Fue a finales de los años sesenta cuando un grupo italiano elaboró este producto. De alguna manera, fue la nocilla la que 'jubiló' al clásico pan con onzas de chocolate que merendaba la generación anterior.

Para los que ahora rondan los cincuenta años recordarán como si fuera ayer los 'tunos', el primer bollo redondo y relleno de chocolate que venía en pack de dos unidades y que en su momento constituyó toda una revolución. Y ahora que estos días estamos despidiendo al creador de la pantera rosa, tenemos que recordar que poco después le salió un hermano menor también de la factoría Bimbo, el Tigretón, tras el cual se haría famoso (hoy viral) el chiste:

-Tu padre es un proscrito.

- Y el tuyo, un Tigretón.

Se trata de un bizcocho enrollado y de aspecto cilíndrico, relleno de mermelada de albaricoque o crema y cubierto con cobertura de cacao. En los primeros paquetes además se incluían cromos envueltos en sobres.

Pero si hablamos de cromos, la estrella es el bollycao, el bollo relleno de crema de cacao, "Tu fuerza para ganar" como se decía en un anuncio de principio de los años noventa. Producto de Panrico nacido en 1975, arrasó literalmente en el mercado. En 2016 pasaría a formar parte de Bimbo, que se apropió también de las marcas de Donuts y Donettes.

¿Y cómo olvidarse de los Phoskitos, “el amigo enrollado que está siempre a tu lado?”, como pregonaba la canción de sus anuncios. Un cremoso bizcocho recubierto de chocolate con forma de espiral.

En la actualidad la bollería industrial sigue muy presente con mucha mayor variedad, lo que ha provocado una cierta saturación en el mercado. Se podría decir que la mayor concienciación sobre la importancia de una dieta sana y equilibrada ha hecho que no haya un hueco para todos en el mercado. Pero sigue teniendo su público.