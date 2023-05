Besteiro ironiza con el inglés de Feijóo y cree que el PP "no soporta" a Sánchez porque es "competente" y "guapo"

El delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ha participado este sábado en un mitin en Cervo (Lugo), desde donde ha bromeado con el inglés del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su manera de pronunciar 'Bruce Springsteen'. Además, ha dicho que los populares "no soportan" a Pedro Sánchez porque es "competente", sabe "inglés y francés" y es "guapo".

Con un irónico discurso durante un acto de campaña para arropar a la cabeza de lista del PSdeG-PSOE en Cervo, Luján Ramos, Gómez Besteiro ha lamentado que el PP base su campaña en "no hablar para nada" de sus candidatos, "ni del programa que llevan, ni de lo que quieren hacer en los próximos cuatro años".

"Quien habla así y quien actúa así no tiene mucha confianza ni en las elecciones ni en los ciudadanos", ha aseverado el que fue jefe de filas del PSdeG, quien ha vaticinado que los votantes situarán a los populares "en la oposición", porque "es lo único que saben hacer".

Además, Gómez Besteiro ha ironizado con que en el PP "no soportan" a Sánchez porque es un hombre "competente, trabajador como no hay otro y que sabe inglés y francés". En este sentido, ha recordado que Mariano Rajoy no hablaba "ni inglés ni francés", como "tampoco" lo hace Feijóo.

Dicho esto, se ha acordado de cuando el actual líder del PP, en un mitin en O Pino (A Coruña), comparó al presidente del Gobierno con Bruce Springsteen, pero pronunciando 'Sprinter'. Gómez Besteiro ha tirado de ironía y ha dicho que le parece "bien" que aprenda inglés, pero le ha sugerido que no se lance "a decir cosas que no sabe pronunciar" y que pruebe mejor con Iron Maiden.

También ha dicho el delegado que los populares "no soportan" a Sánchez porque "es guapo" y porque "va a Europa a negociar" y "trae dinero para España".

En este mismo mitin también ha intervenido el secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage Tuñas, quien ha cargado contra la Xunta por "cerrar colegios" y "no poner médicos donde hay que ponerlos".

Enfrente, ha situado a un Gobierno central que toma la decisión "de reforzar la sanidad pública y transferir recursos" a las comunidades, como el anuncio realizado este sábado por Sánchez con 580 millones para la Atención Primaria.