Bertín Osborne, más enfadado que nunca, responde a las acusaciones de haber “pegado a una mujer”

No cesan las polémicas relacionadas con Bertín Osborne. Después de que el cantante andaluz tuviera que salir al paso para responder al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que le respondía con datos de violencia machista a unas declaraciones en las que Osborne invitaba a las activistas feministas a desplazarse hasta la embajada de Irán para protestar por la situación de las mujeres en ese país. En este caso, el artista y presentador de televisión ha respondido a unas acusaciones recientes en redes sociales donde rescataban una entrevista en televisión hace décadas en la que reconocía que había “levantado la mano a una mujer”.

A raíz del vídeo en el que Bertín se defendía previamente de quienes le acusaban de machistas y de las críticas de actriz Melani Olivares, un usuario de Twitter rescataba una entrevista en RTVE al artista en 1985 en la que, al ser preguntado si “esas manos habían pegaso en alguna ocasión a una mujer”. Osborne respondía: “Jamás hubiera tenido derecho a hacerlo y me arrepiento muchísimo, pero sí lo he hecho alguna vez”.

A ver, Bertín tenía la mano tonta. A día de hoy él sabrá. pic.twitter.com/g0bvycrG70 — A.C. (@11AcMm) August 22, 2019

Ahora, el propio Bertín Osborne ha acudido una vez más a su perfil personal en la misma red social para compartir un vídeo desde su casa en el que aclara que fue a su hija Claudia. “Como comprenderéis fue un azote de padre. No me sentí muy bien ni muy orgulloso de haberlo hecho, es un tema que he hablado con ella muchas veces y podéis preguntarle a ella”. Además, el cantante andaluz y presentador de 'Mi casa es la tuya' añadía: “esa fue la única vez en mi vida en el que he levantado la mano a una mujer, a mi hija hace 26 por una rabieta descomunal”.

Osborne se mostraba muy entristecido con toda la polémica: “Esto está tomando un tinte personal y desagradable”, y es que el cantante ha pasado por una semana complicada respecto a las redes sociales. Este jueves Bertín respondía directamente al magistrado, Joaquim Bosch, que le acusaba de mentir al decir que “hay más juezas que jueces actualmente en España”. Para que tenga la información completa: en 2019, en la carrera judicial hay en activo 2.500 y pico jueces hombres y 2.800 y pico juezas mujeres”, argumentaba el cantante andaluz. “Hay un 52,7% de juezas contra un 47,3% de juecez”, concluye Osborne. “Me gustaría que cuando hable de algo se informe porque lo que dijo es mentira”, criticaba el autor de rancheras.