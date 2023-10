Belarra critica que Bruselas no se puede "plegar a los dictados de Israel" y suspender la ayuda a Palestina

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha criticado que la Comisión Europea no puede plegarse a los dictados de Israel, "que lleva décadas sometiendo al apartheid al pueblo palestino", al suspender el pago de la ayuda al desarrollo de Palestina.

"Es urgente mantener y fortalecer la ayuda humanitaria. Nuestra apuesta es por la paz y debe ser la de la comunidad internacional", ha comentado a través de un mensaje en la red social 'X'.

Por su parte, la 'número dos' de la formación y titular de Igualdad, Irene Montero, ha aludido también en las redes sociales a las declaraciones del ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, tras ordenar "un asedio total sobre la Franja de Gaza" dado que están "luchando contra animales humanos".

"La ayuda humanitaria debe ser reforzada, no suspendida. Todos los esfuerzos dedicados a la paz y al cumplimiento del derecho internacional humanitario", ha defendido Montero.

Mientras, la eurodiputada de Podemos en la Eurocámara, Idoia Villanueva, ha calificado de "terrible" la decisión de Bruselas, que no sólo no se posicionan "para evitar el castigo colectivo y los crímenes de guerra", sino que "los empujan desde la misma Comisión Europea. "No se puede consentir. No en nuestro nombre", ha zanjado.

DECISIÓN DE BRUELAS

La Comisión Europea ha anunciado este lunes que "suspende todos los pagos" relativos a la ayuda al desarrollo a Palestina tras el ataque lanzado este sábado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en el marco de la evaluación de la ayuda que presta la Unión Europea a las autoridades palestinas.

En un mensaje en redes sociales, el comisario de Vecindad, Oliver Varhelyi, ha confirmado que el bloque congela "de forma inmediata todos los pagos previstos" y que está revisando todos los proyectos en marcha. Sigue así los pasos de Austria, mientras que Alemania ha informado de que está revisando sus compromisos de cooperación.

"Todas las nuevas propuestas presupuestarias, incluida la de 2023, aplazadas hasta nuevo aviso y haremos una evaluación exhaustiva de toda la cartera", ha afirmado el comisario húngaro, sobre una ayuda que ha cifrado en casi 700 millones de euros.