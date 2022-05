La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha convocado oficialmente la comisión de secretos oficiales que abrirá este jueves la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, con el fin de aclarar el espionaje denunciado por el Gobierno y por políticos independentistas.



La presidenta del Congreso que preside esta comisión, constituida la semana pasada por el pleno del Congreso y en la que estarán presentes los partidos independentistas, ha convocado este órgano para el jueves a las 9.00 horas después de dos años sin haberse reunido.



La directora del CNI acude al Congreso a petición propia dos días después de que lo haga la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuya dimisión urge ERC.



Esteban tendrá que aclarar a puerta cerrada y bajo secreto los datos que pueda tener acerca del presunto espionaje a más de 60 políticos independentistas y tras conocerse que el móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se espió con el sistema Pegasus en dos ocasiones, el 19 y el 31 de mayo de 2021, mientras que el de Robles resultó infectado en junio.



Su comparecencia no podrá se desvelada por los diputados presentes en esta Comisión de Control de los Créditos destinados a Gastos Reservados, que si pueden examinar por sí mismos la documentación en presencia de la autoridad que la facilite, y pueden tomar notas, pero no obtener copias ni reproducciones.



La directora del CNI será la primera que pase por este órgano, que ha estado bloqueado durante más de dos años por la imposibilidad de constituirse debido a la mayoría de tres quintos requerida antes, pero no será la última comparecencia, ya que los partidos independentistas también ha solicitado la presencia de otros altos cargos ante el caso Pegasus.



En este sentido, ERC, EH Bildu, JxCAT, PDeCAT, la Cup, BNG y Más País y Compromís ya registraron en otra solicitud que pudieran acudir a las comisiones correspondientes tanto la directora del CNI como el director del Gabinete de Presidencia del Gobierno, Óscar López; la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el director general de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros.



Se trata del único ámbito donde el poder legislativo tiene acceso a la información sobre el gasto gubernamental clasificado, a los secretos oficiales y donde se controla la actividad del CNI.



La antigua Comisión de Secretos Oficiales fue creada en 1995 para controlar los "fondos reservados" que incluyen cada año los Presupuestos Generales del Estado, pero en 2002 se amplió su trabajo para dar cuenta de toda la información clasificada de la que tuviesen conocimiento los servicios de inteligencia españoles.



No obstante, esta comisión del Congreso no llegó a estar activa hasta 2004, y su última disolución fue el 5 de marzo de 2019.



La última vez que se constituyó fue en la XII Legislatura (2016-2019) cuando estuvo presidida por la expresidenta del Congreso Ana Pastor, e integrada por los diputados Adriana Lastra (PSOE), Dolors Montserrat (PP), Irene Montero (Unidas Podemos), Juan Carlos Girauta (Cs), Aitor Esteban (PNV), Joan Tardá (ERC) y Jordi Xuclá (PDeCAT).