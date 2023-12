Aznar augura que España pagará "caro" el "garrafal error diplomático" de Sánchez con Israel

Reprueba que el presidente del Gobierno "insulte" y no felicite al argentino Milei por su victoria electoral

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha criticado la postura que el actual presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mostró en su visita a Israel y ha considerado un "error diplomático garrafal" acusar a Israel de hacer una matanza indiscriminada de civiles en Gaza.

"El jefe de Gobierno de España va a Israel y en lugar de apoyar a una democracia, lo que hace es cuestionarla. Ir allí a no pedir la liberación de los rehenes, a no criticar el ataque y, además, decir que se está organizando una matanza premeditada, pues me parece, evidentemente, un error diplomático garrafal", ha opinado este lunes Aznar en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

El expresidente 'popular' ha indicado que, a su juicio, España pagará "caro" estas palabras de Sánchez. "Cuando uno está defendiéndose y viene alguien de otro país, que es presidente del Gobierno de España y del Consejo Europeo, se toma muy buena nota de lo que se ha dicho. Ya pagaremos las facturas que tengamos que pagar, estas cosas no se olvidan", ha vaticinado.

Ha defendido, además, el "legítimo derecho" del Estado israelí a defenderse de "un ataque terrorista", a pesar de que una intervención militar pueda producir "elementos no deseables", en referencia a la crisis humanitaria en la que se encuentra inmersa Gaza.

Aznar ha destacado la "pieza clave" que supone Israel para el mundo occidental y para España. "Israel es una parte del mundo occidental en Oriente Medio. Si Israel, como quiere Hamás, desapareciera, la próxima batalla no sería en Israel, sino mucho más cercana a las costas de Europa", ha alertado, algo que en su opinión los europeos y los españoles han de tener "bien presente".

SÁNCHEZ DEBERÍA "PONERSE A DISPOSICIÓN" DE MILEI

Al ser cuestionado sobre el próximo presidente argentino, Javier Milei, el expresidente del Gobierno ha instado a "esperar los hechos" de lo que el nuevo líder haga antes de juzgarle. Asimismo, ha reprochado a Sánchez que haya "insultado" al presidente electo de Argentina.

"Sánchez ha insultado al presidente que han elegido los argentinos. El presidente del Gobierno de España lo primero que tiene que hacer es llamar a felicitar, ponerse a disposición e intentar ayudar todo lo que pueda. No nos consta que lo haya hecho", ha afeado.