Azcón rechaza "el discurso del miedo" del PSOE "por unos tuits" de dos directores generales

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha rechazado este viernes "el discurso del miedo" del PSOE "por unos tuits" de los directores generales de Justicia, Esmeralda Pastor; y de Caza y Pesca, Jorge Valero, con la bandera preconstitucional y elogiando al fundador de la Legión Española, José Millán Astray, respectivamente, que han borrado días atrás y por los que los portavoces del PSOE, Mayte Pérez; y de Podemos, Andoni Corrales, han vuelto a pedir la dimisión de ambos en la sesión plenaria de las Cortes.

En respuesta a Mayte Pérez, el jefe del Ejecutivo autonómico ha afirmado que los socialistas quieren deslizar que "se avecinan tiempos peores" y "se rasgan las vestiduras por unos tuits", echándole en cara que a él le han llamado "nazi" y "todo el PSOE está callado", preguntándose si tiene que aguantar esos comentarios y quejándose de que todavía no le han pedido disculpas.

En respuesta a Andoni Corrales, el presidente de la Comunidad Autónoma ha dicho que para Podemos "las leyes son buenas o malas en función de que sirvan o no a sus intereses y los jueces son fascistas o no en función de sus sentencias".

"Si alguien no entiende la ley, el Estado de Derecho o la separación de poderes son los sectores de Podemos", ha continuado Azcón, quien ha preguntado a Corrales "qué hacemos con quien explota a sus trabajadores siendo cargo público, si lo cesamos o lo mantenemos", recordando que "a Echenique le condenaron a abonar 11.000 euros por no pagar la Seguridad Social siendo ya cargo público y a ustedes eso no les pareció mal".

También ha cuestionado "qué hacemos con Montero, que viene a las Cortes y es ella la que no saluda a la presidenta de las Cortes, una presidenta que estaba en la línea de saludo", añadiendo que a la ministra de Igualdad la condenaron a pagar 18.000 euros "por acusar falsamente de maltratador" a un ciudadano.

"DOBLE MORAL"

Mayte Pérez ha preguntado a Azcón "si va a cesar a los directores generales partidarios de la dictadura franquista" y ha considerado que "hay que mirar el perfil antes de un nombramiento y no puede formar parte de un Gobierno alguien que no respeta los aspectos fundamentales del Estado de Derecho".

Ha recordado que un director general del Gobierno de Lambán fue cesado "de manera fulminante" en 2019 porque "flirteó" con los independentistas catalanes y ha manifestado que al PSOE no le gusta que se cuestione el Estado de Derecho, "ni entonces ni ahora: Esa es la gran diferencia que tenemos nosotros y ustedes". Ha criticado "la doble moral de la derecha, la hipocresía" y ha aseverado que "la incoherencia se paga cara".

También ha dicho que Azcón "es más transigente con el franquismo que Lambán con los independentistas" y que el anterior jefe del Ejecutivo regional "tenía una autoridad" mientras que Azcón está "maniatado y dirigido por VOX, no el de Nolasco, sino el de Abascal".

También ha expresado que la presidenta de las Cortes, Marta Fernández (VOX), "borró sus tuits" y ha aprovechado para criticar "el desplante a una ministra", Irene Montero, este jueves en las Cortes, "intolerable". Ha aseverado que "nunca en tan poco tiempo se había perdido el respeto y deteriorado la imagen de Aragón" para añadir: "Nos está costando demasiado cara su alianza con VOX".

Andoni Corrales ha exigido a Azcón que destituya a los dos directores generales en aplicación de la Ley de Memoria Democrática "y tomamos una hamburguesa, que la pago yo", ha ironizado. Ha espetado a Azcón: "Su inacción le hace culpable".

Ha continuado afirmando que los dos directores generales "se proclaman como profranquistas y filofascistas", lo que expresaron en sus redes sociales --ya borradas--, lo cual "no es un derecho de expresión, sino un incumplimiento de la ley" porque "expresar algunas cosas es delito".