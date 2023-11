Ayuso justifica sus palabras hacia Sánchez: “Para mis adentros sí que lo dije: 'Me gusta la fruta'”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado este jueves el insulto que dijo en voz baja a Pedro Sánchez desde la tribuna de invitados del Congreso -qué hijo de puta- porque, a su juicio, dedicó su intervención "para difamar" contra ella y su familia: “Lo mínimo es que diga por lo bajo, me gusta la fruta”, ha agregado.





"A lo mejor ustedes tragan con todo, pero yo para mis adentros sí que lo dije: me gusta la fruta", ha afirmado la presidenta, quien ha defendido su exabrupto al presidente del Gobierno porque "con todo su abuso de poder, aprovechó su intervención para difamarme a mí y a mi familia".



Ante un vídeo sin sonido que se había difundido a través de medios y redes sociales y en el que la presidenta madrileña parecía decir "hijo de puta" tras las referencias de Sánchez a su hermano, fuentes del equipo de Ayuso han ironizado primero sosteniendo que la dirigente del PP madrileño podría haber dicho "me gusta la fruta" o "viva Teresa de Calcuta".



En la sesión de control que se está celebrando en la Asamblea de Madrid, Ayuso ha recordado otros momentos en el hemiciclo de Vallecas: “Cuando Mónica García dijo mongola, yo entendí ‘me mola’. Cuando Pablo Padilla me llamó facha, yo entendí ‘qué pacha’”, ha ironizado la presidenta.





Las frases más destacadas de la sesión de control en la Asamblea de Madrid:





- "A lo mejor ustedes harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, dije 'me gusta la fruta'", así se ha pronunciado con sorna la presidenta.



- "Para mí misma, de momento, puedo hablar y decir lo que me da la gana, que para algo soy una ciudadana libre (...) Si espera que le alabe y le diga lo guapo y lo listo que es (a Pedro Sánchez) cuando está hundiendo España, a mí, desde luego, me gusta la fruta", ha remarcado.



- Mónica García a Díaz Ayuso: "Un insulto al presidente del Gobierno es un insulto a mí y a todos los españoles. No sé si les gusta la fruta, pero sí sé que les gusta mucho meter la mano en la caja".



- El socialista Juan Lobato reprocha a Ayuso su insulto: "Lo único que puede hacer usted aquí es pedir perdón al presidente del Gobierno. ¿Se cree que hay mucho camino entre mentar a la madre de alguien e incentivar a que haya agresiones físicas?".



- Lobato hace una valoración del debate de investidura de ayer: “Feijóo pinchó, Ayuso insultó y Abascal se largó. Vaya equipazo tienen ustedes”.



- El presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, ha llamado al orden a los diputados durante la sesión de control: "Si a mí me apareció mal que no se le reprendiera al presidente del Gobierno por atribuir un delito a una persona que ha sido declarada inocente por la Fiscalía española y europea, tengo que ser consecuente conmigo mismo y, por tanto, le llamo al orden"

