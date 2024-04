Ayuso cree que Óscar Puente es un ministro puesto "para insultar" y rechaza lecciones de transparencia del Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este lunes que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "no merece un solo segundo" porque se trata de un ministro "que han puesto ahí para insultar" y ha rechazado que el Gobierno dé lecciones de transparencia.

Así ha respondido la dirigente madrileña a las preguntas de los periodistas, durante una visita a una oficina de empleo del Barrio del Pilar, en la capital, preguntada por las declaraciones de Puente, en las que la acusaba de "mentir" por haber salido en defensa de su pareja en relación al presunto fraude fiscal del que se le acusa.

"Creo que, hablando de mentiras y de transparencia, es un gobierno, el suyo, que no da la cara por nada y que no da ninguna explicación. No sabemos ni cuántos parados hay en España. No sabemos ni siquiera, en misiones tipo Ucrania, cuántos soldados han ido. No sabemos cuántos inmigrantes están llegando a través de la no gestión y, por tanto, el fomento de la inmigración irregular a España y, en concreto, a la Comunidad de Madrid", ha enumerado Ayuso en su intervención.

Asimismo, ha censurado que no se sepa "los viajes" que realizan, "especialmente, por ejemplo, República Dominicana", ni las "contrapartidas" que hay en política exterior, ni las "cifras de nada". "No sabemos nada de transparencia, de nada de lo que hace el Gobierno", ha remachado.