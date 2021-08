Ayuso asegura que tiene muy buena relación con Abascal pero advierte que no admite "tonos amenazantes"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que tiene "muy buena relación" con el presidente de Vox, Santiago Abascal, y con su formación política pero ha advertido que no admite "tonos amenazantes" ni le gustan los "ultimátums".

Ayuso se mostró esta semana partidaria públicamente de retomar el debate del Certificado Covid, a lo que Abascal contestó en un aviso directo a la presidenta, vía Twitter, que desde su partido no iban a "permitir más vulneraciones, discriminaciones y atropellos a los derechos fundamentales de los españoles" y que incluso lo llevarían a los tribunales.

Aviso para navegantes en aguas turbulentas.



Si Ayuso toma el rumbo de Feijoó, Juanma Moreno y Sánchez se encontrará con VOX enfrente, incluso en los tribunales.



No vamos a permitir más vulneraciones, discriminaciones y atropellos a los derechos fundamentales de los españoles. https://t.co/ZVUVnmCCZ4 — Santiago Abascal ???? (@Santi_ABASCAL) August 2, 2021

En su visita el Parque de Bomberos de San Martín de Valdeiglesias este jueves, la dirigente madrileña ha hecho hincapié en que no se trata "de restringir nada a nadie ni mucho menos de cargar a la hostelería y la restauración con un trabajo añadido de identificación de clientes" ni nada "por el estilo".

"Simplemente propuse estudiar, evaluar, si ya una vez vacunados es necesario que las personas que vayan a acceder a lugares donde hay una serie de aforos estas personas han de contar. Eso habría que estudiarlo simplemente pero yo estoy absolutamente en contra de estar innovando a estas alturas, de imponer más restricciones, o sobre todo más complicaciones", ha declarado.

Eso sí ha subrayado que considera que se está vacunado "para algo" y hay algo que habría que "estudiar entre todos sin ocurrencias y respetando siempre las decisiones de los sanitarios.

Con respecto a la reacción de Abascal, ha trasladado que tiene "una muy buena relación con él y con Vox y no tiene ningún problema con ellos". "Desde luego no lo tengo yo en Madrid. Lo único que hay que tener en cuenta es que algunos gobernamos y tenemos responsabilidades al frente de las administraciones", ha declarado.

En este punto, ha sostenido que "los tonos amenazantes y los ultimátums" a ella no le gustan. "No me gusta que me chantajeen que me amenazan ni que me impongan. Me gusta que me traten con respeto", ha zanjado.

Ayuso considera "correcto" que vuelva el público a los estadios con aforos



La presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido mostrarse a favor de que vuelva al público a los estadios deportivos con proporciones y aforos.

Así lo ha señalado la dirigente regional después de que el Ministerio de Sanidad y las comunidades hayan acordado establecer un aforo máximo del 40% en los estadios de fútbol para los partidos que se disputen durante el mes de agosto y del 30% en las canchas de baloncesto, al ser recintos cerrados.

"Somos partidarios, como hemos aplicado siempre, de medidas de semiapertura. Si en este caso se llega a un número de aforo dentro y fuera de los estadios nos parece correcto, en espacios abiertos y cerrados", ha trasladado.