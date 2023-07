PP en el Ayuntamiento pide que el Pleno rechace las "desafortunadas declaraciones" de Pérez sobre pleno empleo

El PP en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción al pleno en la que proponen que el Consistorio rechace "las desafortunadas declaraciones" realizadas por el portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, en relación con los datos del paro.

En concreto, han recordado que Pérez señaló que "lo que podemos ver es que hay pleno empleo. Todo el mundo que quiere está trabajando". Otro de los puntos de la moción 'popular' insta al Gobierno y la Junta a "continuar impulsando políticas activas de empleo en coordinación con los ayuntamientos y a priorizar la educación y la FP, especialmente la dual, habida cuenta de su efectividad para dar respuesta a las demandas del mercado laboral".

En el texto de la moción, el PP alude a los últimos datos del paro publicados, relativos al mes de junio, que "evidencian que la provincia de Málaga suma un total de 704.868 afiliados a la Seguridad Social y que por primera vez desde el año 2008 la cifra de parados se ha situado en nuestra provincia por debajo de los 130.000".

También señalan que "más de un tercio del descenso del paro registrado en Andalucía ha tenido lugar en Málaga, aunque el descenso mensual a nivel provincial (de más de 3.400 parados en junio) es menor al que se experimentó en el mismo mes del año pasado, cuando alcanzó los 4.116 (un 18% más que ahora). En cuanto a los datos interanuales, la reducción del paro es de 10.000 personas".

Así, "pese al esfuerzo colectivo para reducir las cifras del paro y a los datos positivos en relación con la media española que tanto Andalucía como Málaga registran", señalan que no se debe olvidar que "todo esfuerzo es poco ya que la tasa de desempleo continúa siendo elevada en nuestro país, que además se sitúa en la cabecera del desempleo en la eurozona".

Por ello, critican que resultan "absolutamente fuera de lugar las declaraciones realizadas por el secretario general del PSOE malagueño y portavoz de este partido en el Ayuntamiento, Daniel Pérez", realizadas el pasado 6 de julio durante una visita a Benalmádena.

"Estas desafortunadas declaraciones suponen una falta de respeto a los 126.601 parados malagueños que están buscando una oportunidad laboral", por lo que, precisan en la moción, "no podemos pasar por alto estas afirmaciones, desde la convicción de que la campaña electoral no puede ser la excusa para que se frivolice con un tema como el del desempleo, que padecen miles de malagueños y que no se debe a que no quieran trabajar sino a que no hay una oportunidad para ellos".

Al respecto, han agregado que "se trata de familias cuya situación, además, se ha visto agravada por la inflación que registra nuestro país y que están pagando más por la luz, el gas, la cesta de la compra o la hipoteca".

De igual modo, han advertido de que "llama especialmente la atención, además, que estas declaraciones se realicen desde el PSOE, cuyas políticas a menudo priorizan el reparto de ayudas económicas a la apuesta por el fomento del empleo y que, lejos de suponer un aliciente para quien desea trabajar, representan en ocasiones un problema", aludiendo como ejemplo al Ingreso Mínimo Vital.

Al respecto, han apuntado que "si bien hay que garantizar ayudas a quienes tienen dificultades, así lo hacemos en el Ayuntamiento con la red de economatos y las prestaciones y ayudas a familias vulnerables, entre otras medidas, hay que, igualmente, ofrecer estímulos para que quienes han perdido su trabajo encuentren otro".

El PP en la moción incide en que las instituciones "deben realizar un papel fundamental en materia de apoyo a la generación de empleo y, para ello, lo primero que corresponde hacer a los representantes públicos es abstenerse de realizar declaraciones como las del señor Pérez". "Solo reconociendo que la tasa de paro es elevada y requiere de una drástica reducción pueden tomarse medidas eficaces conducentes a ello", han apostillado.

En este punto, han recordado que desde el Ayuntamiento "mantenemos nuestras ayudas a emprendedores, buena parte de ellas a fondo perdido, así como el servicio de asesoramiento laboral y fiscal gratuito en su primer año de andadura". También han citado la red municipal de incubadoras.

En materia de empleo, han recordado que han desarrollado programas formativos en competencias profesionales, a través del proyecto 'Aquileo', entre otros.

Por otro lado, como acciones concretas con los jóvenes, han incidido en la "firme apuesta" del Consistorio por "la formación para la mejora de la empleabilidad" materializadas, entre otros, en "la implantación de la gratuidad para la oferta formativa que impulsamos desde hace décadas en el Área de Juventud y la continuidad de programas como la capacitación de idiomas"; demás del refuerzo en la puesta por la industria del videojuego y los sectores productivos asociados a él.

"Creemos interesante y verdaderamente útil realizar un esfuerzo, además, en materia educativa. Por ello, el fomento de la FP Dual ha sido uno de nuestros ejes de acción, con iniciativas conjuntas con la Fundación Bertelsmann, así como ferias específicas y firma de acuerdos con diversas empresas dispuestas a apoyar este tipo de formación", ha concluido.