El Ayuntamiento comienza la plantación de unas 20.000 flores de temporada para embellecer parques y jardines

Personal del Centro Especial de Empleo de Jaén y de la Concejalía de Agricultura, Medio Ambiente y Sostenibilidad ha comenzado la plantación en parques y jardines de unas 20.000 flores de temporada, procedentes del Vivero Municipal de Vaciacostales, una vez pasadas las altas temperaturas del verano.

Después de esta remesa, llegarán nuevas plantaciones para Navidad y en otros momentos del año propicios para ello, según ha informado este miércoles la concejala del área, María del Carmen Angulo.

"Son las primeras de este año, fruto de la apuesta del Ayuntamiento por este equipamiento municipal que es atendido por un excelente grupo de trabajadores y trabajadoras, con capacidades diferentes", ha afirmado. No en vano, a lo largo de 2020 se pasó de una cantidad "simbólica" de plantas del vivero municipal, a producir unas 70.000.

Con este "mejor uso" de este recurso, se reducen los costes en la partida destinada a ornamentar parques y jardines de la ciudad, al no tener que adquirir flores que, además, están adaptadas al clima local, por lo que su durabilidad está garantizada. A la vez, se dota de un centro de trabajo adecuado, acorde a sus necesidades, al personal del Centro Especial de Empleo, lo que redunda en un mejor aprovechamiento del presupuesto de la Concejalía.

La edil también ha destacado que el mayor aprovechamiento del vivero es posible gracias a una acción clave para mejorar la gestión de este espacio, como es la automatización del riego instalada hace apenas un año, y a una optimización en materia de recursos humanos. Además, ha aprovechado para hacer un llamamiento a la ciudadanía para que sea respetuosa con el trabajo de embellecimiento de zonas verdes realizado por el personal del Centro Especial de Empleo.

Angulo ha incidido en el unto de partida desde el que se ha tenido que trabajar en el Vivero Municipal de Vaciacostales y, en general, el Centro Especial de Empleo. Por ejemplo, no existía un mapa de trabajo organizado en zonas verdes de la ciudad, que ahora sí se ha puesto en marcha coordinando el Centro Especial con FCC, lo que originaba que áreas residenciales como Los Robles o las zonas verdes del parque empresarial Nuevo Jaén no tuvieran mantenimiento, algo ya subsanado.

Igualmente, se ha referido a la "ineficacia del sistema de riego, que genera un importante gasto por no haber apostado por tecnología eficiente". Junto ello, ha valorado que se dio otro paso muy importante para la supervivencia y la optimización de este recurso, después de proveer al servicio de ocho nuevos trabajadores.