El aviso de José Maria Carrascal a Sánchez e Iglesias por su 'plan secreto' sobre la reforma del CGPJ

El periodista de ABC, José María Carrascal ha analizado esta semana en su columna las claves de la estrategia de Unidas Podemos y el Partido Socialista, con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias al frente, para reformar el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial.

En este sentido, el periodista ha señalado que se trata de una estrategia para derrumbar el sistema nacido de la transición democrática de 1978: "Ha comenzado la demolición del Estado que nos dimos los españoles en 1978 por la piedra clave de su bóveda: la Justicia, el menor pero decisivo de sus tres poderes. PSOE y Unidos Podemos registraron la reforma de la Ley del Consejo General del Poder Judicial, cuyo cometido más importante es el nombramiento de los jueces. Alegan que intentan evitar que el PP bloquee esos nombramientos y con ello el entero sistema judicial. Una verdad a medias como todas las suyas, pues dicho sistema ha seguido funcionando y se han seguido nombrando jueces al producirse vacantes".

Carrascal analiza las intenciones de Sánchez e Iglesias

Carrascal también ha subrayado las verdaderas intenciones del Ejecutivo: Lo que realmente buscan es impedir que el PP tenga voz en esos nombramientos y controlarlos ellos, lo que significaría controlar el Estado, algo antidemocrático, al ser segundo partido. La fórmula no puede ser más tramposa. Doce de los veinte miembros del CGPJ venían siendo elegidos por los propios jueces, mientras los otros ocho los elegían Congreso y Senado a parte iguales, es decir cuatro cada uno. Lo que PSOE e UP pretenden es reducir a 10 los nombrados por los jueces y, encima, por mayoría, no por los dos tercios que se exigen hasta ahora. De salir adelante tal propuesta, el 'gobierno Frankenstein', como tan acertadamente definió Rubalcaba, con dominar ambas Cámaras más los dos que perdían los jueces, se haría dueño de la Judicatura. Y del país, y de usted y yo.

Hoy Unidas Podemos y el PSOE hemos presentado una Ley para que se cumpla la Constitución y para devolver la legitimidad democrática al Poder Judicial. Una Ley para proteger a la justicia del daño gravísimo que le causa el Partido Popular al bloquearla por interés partidista. pic.twitter.com/85j2yrbUbj — Pablo Echenique (@pnique) October 13, 2020

El periodista también ha reiterado la importancia de defender la independencia del Poder Judicial: "Todo lo que se haga y diga para defender la independencia del Poder Judicial es poco, al ser la Justicia la base de un buen gobierno, veladora no solo de que se cumpla la ley, sino de que se cumpla con equidad e inteligencia. 'La verdad en acción' la definió alguien que en estos momentos no recuerdo. Y en momentos críticos, como los que atravesamos, más que nunca".

La polémica reforma de Iglesias y Sánchez sobre el CGPJ

Por último, el veterano comunicador ha señalado que el control de la Justicia es una de las bases principal para dar de forma indirecta un golpe de estado: "Hacerse con el control de la Justicia ha sido el sueño de todos los cobardes que quieren dar un golpe de Estado incruento, que les garantizaría la impunidad si por cualquier razón les falla y no se atreven a usar la violencia. ¿Qué hubiera pasado si la Justicia se hubiese replegado, aceptando alguno de los argumentos espurios que usaron los secesionistas catalanes? Pues que a estas horas estarían todos en la calle o en despachos oficiales, con secretaria y despacho fuera".

