La Audiencia de Madrid revoca la orden de Peinado de analizar los correos de Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado sin efecto la petición que el juez Juan Carlos Peinado hizo de los correos electrónicos enviados y recibidos entre 2018 y 2025 por Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, desde su cuenta institucional así como su envío a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado los recursos presentados por la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez y respecto a una providencia dictada por Peinado el pasado 3 de septiembre, y ha revocado la parte dispositiva al considerar que la petición de los correos carecía de la justificación necesaria e incumplía, por ello, los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, según señala en un auto dictado el 9 de diciembre al que ha tenido acceso EFE.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid recibió copia de los correos enviados y recibidos por Begoña Gómez entre el 18 de julio de 2018 y el 23 de septiembre de 2025 desde la cuenta que le asignaron en Moncloa y los remitió a la UCO a través de una providencia dictada el 2 de noviembre.