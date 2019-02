El ataque de Vox a Feijóo: "Es un nacionalista gallego y un progre"

El presidente gallego, Núñez Feijóo, es uno de los políticos del Partido Popular más criticados por Vox. El líder del partido de derechas, Santi Abascal, lanzó un tuit en el que acusaba al PP de Galicia de tener un discurso nacionalista.

Acusé al PP de Galicia de tener un discurso nacionalista. Feijoo dice que Galicia es una "nación sin Estado". ¿Qué es lo que no me creo ni yo? pic.twitter.com/MENHxZYXxW

La respuesta del Partido Popular gallego no se ha hecho esperar. "Hemos gobernado en nueve legislaturas de diez posibles, mandando a los nacionalistas a la oposición en todas ellas. Lecciones de arrinconar al fanatismo, aquí, ninguna"

Vox no ha querido quedarse callado y ha respondido en twitter preguntando si Galicia es o no una nación.

A ver, no os enfadéis tanto, si es muy fácil: ¿Galicia es una nación sin estado como afirma Feijóo? Sí o no. Para VOX no lo es. Para VOX, Galicia es algo mucho más importante: una región de España.