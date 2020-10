Así ha cambiado nuestra forma de ir a un restaurante con la pandemia

Anabella es la dueña de un restaurante ubicado en el centro de Madrid -Ohane Poke House- y nos ha contado a COPE que ellos también han tenido que prescindir de empleados. Han pasado de cuatro personas atendiendo la sala a la hora de comer a solo una. Ella sí ve que esto ha tenido un aspecto positivo entre los clientes. Los ha vuelto más sensibles y pacientes con las dificultades que todos estamos atravesando. 'La gente es más respetuosa, tiene más paciencia, sabe que ya es normal el tener que esperar. El ritmo de vida ha cambiado un poquito, no es tan rápido como antes, no hay tanta prisa'.

Clientes que, sin embargo, piensa que están un poco confundidos con tanto cambio en las restricciones. Nos dice Anabella que no saben ya muy bien a que atenerse. 'Está confundida. Siempre hay gente en la puerta que pregunta si se puede sentar, si puede comer aquí. Eso no lo notábamos antes. No se sabe muy bien cómo actuar dentro del local. ¿Puedo salir? ¿puedo entrar?'. Entre los cambios que ella ve que ha traído la pandemia está también el aumento del take away, la comida para llevar, y que los restaurantes han tenido que adaptarse a las nuevas normas. 'La carta en papel la hemos sustituido por el código QR para bajar en el móvil y también hemos hecho un cartel grande para colocar detrás de la barra y que la gente pueda leer'. Y pese a la crisis en la que están inmersos... ¿han subido los precios? Ella nos dice que no. 'Siempre cambiamos las cartas con las temporadas y en esta de invierno hemos decidido poner más enfoque en nuestro producto premium para que la gente no piense que hemos bajado calidad. Los precios los hemos mantenido pero con un producto más premium para dar una experiencia mejor porque lo que queremos es que si ya es tan difícil salir de casa y entrar en un restaurante, que al menos logren una buena experiencia'.

UN SECTOR MUY GOLPEADO POR EL CORONAVIRUS

En COPE también hemos hecho balance de la situación con Diego Olmedilla. Este chef que ha trabajado con Pepa Muñoz o Pedro Larumbe es ahora el director de la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE). Se queja también de los cambios constantes de la legislación. 'Hace dos viernes sacaron deprisa y corriendo la ley que obligaba ese dia a cerrar a las diez de la noche. Podían haber esperado al día siguiente. Nos fastidiaron todas las cenas de esa noche de los restaurantes de Madrid. Un día nos confinan, otro nos vuelven a abrir. Tenemos el problema de que como hoy es blanco y mañana negro no sabes si sacar a la gente del ERTE, meterla en el ERTE, ahora trabajan ocho, ahora como no tenemos servicio de noche cómo reorganizo los turnos. La gestión de los recursos humanos es casi imposible. Además si me cierras y tengo las neveras llenas qué hago con ese producto. Tenemos que reducir la oferta porque no podemos tener mucho producto ya que no sabemos si mañana lo podremos servir'. Nos dice que la gente en España no está acostumbrada a cenar temprano pese a que ellos están intentando fomentar 'el cenar a las 8'.

Olmedilla lamenta que el sector haya perdido desde marzo hasta aquí unos 600 mil empleos que no sabe cuando se van a recuperar y 70 mil locales que han cerrado. 'Muchos dueños estaban cerca de la jubilación y han decidido tirar la toalla'. No se atreve a vaticinar cuanto ha caído a caer la facturación y aunque piensa que todos están trabajando a toda velocidad para asentar el modelo de 'comida para llevar' a veces el margen de ganancia, con intermediarios de por medio, se queda muy reducido.