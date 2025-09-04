La asesora de Begoña Gómez en la Moncloa recurre su imputación por malversación

La asesora de Begoña Gómez en Moncloa Cristina Álvarez sale de declarar a los juzgados de Plaza de Castilla

Cristina Álvarez, asesora en la Moncloa de Begoña Gómez, ha presentado este jueves un recurso de apelación contra el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que le imputó un presunto delito por malversación, al igual que a la mujer del presidente del Gobierno.

En el recurso, presentado ante el juzgado de instrucción número 41 de Madrid y al que ha tenido acceso EFE, el abogado de Cristina Álvarez critica con dureza la decisión del juez Peinado, al que llega a acusar de "rebeldía" con su postura en una investigación que, en su opinión, está "abocada al fracaso".

En el recurso, el abogado señala que el auto de Peinado del pasado 18 de agosto, en el que imputó por un delito de malversación a Gómez y a Álvarez, "es contradictorio con la postura del Tribunal Supremo, desobedece otra vez a la Audiencia Provincial y contradice la postura previa del propio juzgado instructor".

"Vuelve el juzgado a incurrir en otra mala praxis que se repite en esta excéntrica instrucción", añade.

En concreto, el abogado asegura que la motivación del auto del juez Peinado es insuficiente y se queja de que este omitiera la parte en la que la Audiencia Provincial "negó de manera expresa y tajante" que Álvarez haya podido cometer el delito de malversación que ahora se le atribuye.

Asimismo, afirma que no existen indicios de delito ya que, entre otros asuntos, defiende que su representada no posee la cualificación específica para ello y que no ha habido perjuicio a las arcas públicas.

"Es muy relevante que de los centenares de correos electrónicos incorporados a la extensa pieza principal de esta causa, mi patrocinada solo ha enviado tres. En siete años, tres correos, esa es la malversación pretendida", apunta.

Por todo ello, el abogado reclama que la Audiencia Provincial estime su recurso y deje sin efecto la resolución del juez Peinado, al menos en la parte referente a Álvarez, citada de nuevo a declarar el 10 de septiembre por el presunto delito de malversación, al igual que Gómez.

En su auto, el juez Peinado imputó a Gómez el delito de malversación por la contratación de Álvarez y señalaba que había que investigar si la asesora se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".