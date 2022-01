Aragonés se instala en la desobediencia y asegura que no acatará la sentencia del 25% de español en las aulas

El pulso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25 por ciento de las clases en español en Cataluña sigue endureciéndose. El presidente de la Generalidad, Pere Aragonés, ha insistido una vez más en que desobedecerán esta disposición judicial y que su Gobierno defenderá la inmersión lingüística.

Aragonés, en una entrevista en TVE, ha criticado que la decisión del TSJC sobre el 25 por ciento de español en las escuelas de la comunidad autónoma es una "anomalía" porque ha entrado a legislar en porcentajes. Esta circunstancia, para el líder del Ejecutivo catalán, "colisiona" con los criterios pedagógicos y con el consenso académico, social y político establecidos.

El presidente de la Generalidad se ha escudado en que se plegarán a lo que prevé la Ley de Educación de Cataluña y ha pedido que se deje margen a los docentes para que puedan "garantizar, además del catalán como lengua central y vehicular del sistema educativo, el aprendizaje y los conocimientos de catalán, castellano y una tercera lengua, principalmente el inglés, al acabar el ciclo educativo obligatorio".

Aragonés ha asegurado que hoy en día "esto se garantiza" en Cataluña, pero que no lo hacen "mediante un porcentaje". En este sentido, ha recalcado que van a desarrollar sus competencias en este ámbito y ha apuntado que "hay toda una normativa nueva que el TSJC no ha tenido en cuenta" y que también van a dar "cuenta de ello al Tribunal".

Del mismo modo, Aragonés ha resaltado la idea de que el uso del catalán como lengua vehicular en la enseñanza "no estará garantizado si Cataluña no es un estado independiente" y ha amenazado en utilizar, mientras esto no llegue, "todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance" otorgando además "toda la seguridad jurídica a los funcionarios que hacen su trabajo".

Por último, el presidente de la Generalidad ha destacado que, a pesar de obviar la sentencia del TSJC, no quieren entrar en "una dinámica de desobediencia" y ha reclamado confianza "en los centros educativos".

“Una solución negociada al conflicto catalán”



El presidente de la Generalidad, durante la misma entrevista, ha presionado nuevamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para resolver el denominado ‘conflicto catalán’ en lo que queda de legislatura.

Aragonés se ha mostrado favorable a aprovechar la coyuntura actual, “la más favorable para desencallar la situación”. También ha avisado de que "en un futuro pueden cambiar las mayorías", por lo que no ha dudado en considerar que sería un "error histórico" desaprovechar esta situación y ha insistido en que el Gobierno central debe plantear su propuesta en la mesa de diálogo.

?? #President@perearagones a @LaHoraTVE: "La taula de negociació no és un instrument per guanyar temps sinó solucions, i perquè hi hagi solucions calen propostes. Les nostres són clares: referèndum i llei d'amnistia. La pregunta és: quina és la proposta de l'Estat?" pic.twitter.com/5kmD2sUKPF — Govern. Generalitat (@govern) January 13, 2022

