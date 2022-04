Aragonès apunta al CNI y se reunirá mañana en Madrid con partidos espiados

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha considerado que hay una "evidencia palmaria" de que el CNI es responsable del espionaje a una sesentena de líderes independentistas, y ha anunciado que se reunirá mañana en Madrid con representantes de los partidos que han sido espiados.

Así lo ha asegurado en declaraciones a Rac1, donde ha vuelto a reclamar al Gobierno "transparencia y asunción de responsabilidades" en relación con el caso de espionaje político a independentistas catalanes, entre ellos él mismo, víctimas del sistema de ciberespionaje Pegasus, según una información de The New Yorker con datos obtenidos por el laboratorio The Citizen Lab.

El presidente catalán ha apuntado directamente a la inteligencia española al sugerir que "no hay que ser Sherlock Holmes para mirar al CNI (Centro Nacional de Inteligencia)". "Es una evidencia palmaria -ha añadido-. Si el CNI ha comprado el programario, si este solo puede venderse a estados... ¿qué otro servicio de inteligencia querría destinar millones de euros a espiarnos?".

Aragonès ha anunciado por otro lado que mañana viajará a Madrid para reunirse con representantes de todos los partidos políticos espiados, como ERC, Junts, CUP y EH Bildu, si bien también "espera" poder reunirse con miembros de otros partidos.

Pero si con alguien confía en poder hablar "cara a cara" en algún momento es con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien ya ha mantenido contacto mediante mensajes de teléfono, en los que Aragonès le hizo llegar su malestar y Sánchez, según el president, le trasladó la "voluntad de reconducir la situación". "Pero eso se debe traducir en hechos", ha apuntado al respecto Aragonès.

De hecho, ha explicado Aragonès, ambos debían coincidir hoy en un acto de inauguración de la empresa catalana Wallbox, ante lo que el presidente catalán le recordó que "no tendría sentido que con todo lo que estaba pasando, fuéramos al acto como si nada, por lo que era imprescindible que nos viéramos para tratar esa cuestión"; algo que finalmente no se ha dado porque Sánchez no ha viajado a Barcelona.

El jefe del Ejecutivo catalán ha admitido que la confianza entre ambos gobiernos está "muy dañada", por lo que "será muy difícil seguir confiando en un Gobierno que no da muestras de confianza" si no impulsa una investigación interna independiente y asume las responsabilidades que sean necesarias.

Si bien ha insistido en que las reuniones técnicas y sectoriales, entre ellas las negociaciones para la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno, deben mantenerse, para "poner por delante los intereses de la ciudadanía", ha reconocido que la mesa de diálogo se ve afectada porque "para un proceso de negociación es imprescindible el juego limpio".

Sobre la polémica sobre los Juegos de Invierno, Aragonès ha recordado que "hay un acuerdo técnico" con el Comité Olímpico Español (COE) que "se debe mantener" y ha advertido: "Lo que no podemos hacer es una candidatura menos competitiva. Si se llega a un punto de entendimiento técnico, cambiar esto no es aceptable".