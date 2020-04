El aplaudido mensaje de Martínez-Almeida en La Sexta que deja en muy mal lugar a Sánchez

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha erigido este domingo en protagonista tras una entrevista en 'El Objetivo', de La Sexta, en la que el popular ha defendido la postura de su partido, ha realizado autocrítica y ha pedido unidad en estos momentos tan duros que estamos atravesando a raíz de la crisis del coronavirus.

El alcalde de la capital ha salido al paso de las críticas, que desde sectores de la izquierda, se están realizando al presidente del PP, Pablo Casado, y a su formación, por poner en duda la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Martínez-Almeida ha pedido este domingo comparar los tuits de Pablo Casado, durante la actual pandemia del COVID-19, con los escritos por Pedro Sánchez, en la crisis del ébola, en 2014, para ver "qué concepto de lealtad" maneja Sánchez. De esta manera ha defendido que la postura del Partido Popular durante esta pandemia es de "lealtad", pues su deber como oposición es "decir al gobierno en qué se debe mejorar".

.@AlmeidaPP_: “Respaldo la conducta que está llevando a cabo el PP. Decir que el material no ha llegado es una realidad. La lealtad es un camino que tiene dos sentidos y debe circular así".#ObjetivoAlmeida pic.twitter.com/0z28NfyQdD — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) April 12, 2020

.@AlmeidaPP_: "Creo que no es el momento para determinar las críticas y las responsabilidades. Yo tengo mi opinión, pero no es el momento para criticarnos entre instituciones, aunque debemos hacer auto crítica".#ObjetivoAlmeida pic.twitter.com/V3edRoLYy7 — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) April 12, 2020

Poco después, el alcalde ha realizado autocrítica y ha admitido entender las posibles reprimendas que le hacen desde la oposición. Según Martínez-Almeida, esas críticas por parte de la oposición suponen vías de mejora. Unas palabras que han sorprendido mucho a toda la audiencia que estaba siguiendo la entrevista y que han sido aplaudidas de forma generalizada en las redes sociales.

Siendo de izquierdas he de reconocer que estoy escuchando a @AlmeidaPP_ y me parece que en esta ocasión está teniendo una actitud ejemplar, moderado, con soluciones y críticas, por supuesto, pero dispuesto a colaborar con el gobierno. Toma ejemplo @pablocasado_ #objetivoalmeida — Johann Andrews (@AndrewsJohann) April 12, 2020

#ObjetivoAlmeida Almeida es el único político que al escucharle mientras estoy en cuarentena no me dan ganas de apagar la televisión. Y creo que nos pasa a muchos/as ... — Nebreda Italohispano (@italohispano84) April 12, 2020

LOS RECORTES EN LA COMUNIDAD, "UNA LEYENDA"

Por otra parte, Martínez-Almeida ha asegurado que los recortes sanitarios en la Comunidad de Madrid son "una leyenda", y ha añadido que "centrar el debate en que ha habido recortes no se ajusta a la realidad; los datos están ahí". En esta línea, el regidor matritense ha negado la causalidad "entre recortes y pandemia". Tal y como ha apuntado, si hubiera habido recortes en la sanidad madrileña, esta no tendría "la mejor esperanza de vida del mundo" ni se habrían construido "doce nuevos hospitales". Así, ha añadido Martínez-Almeida, que si no hubiera habido recursos suficientes "no se hubiera podido construir el mejor hospital de España en Ifema en 72 horas". "La sanidad madrileña ha respondido a este desafío gracias a nuestros sanitarios", ha expresado.

.@AlmeidaPP_: “Es una leyenda que se hayan producido recortes y, sobre todo, que haya una relación de causalidad entre esos recortes y esta pandemia".#ObjetivoAlmeida pic.twitter.com/s7IRMYndGa — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) April 12, 2020

LAS MASCARILLAS

El alcalde de Madrid ha asegurado este domingo que las 600.000 mascarillas que ha recibido la capital "no serán suficientes" para las dos primeras jornadas de la próxima semana, y ha pedido "asegurar el stock" de las mismas "a lo largo del tiempo". "Seamos realistas, EMT (Empresa Municipal de Transportes) transporta 180.000 viajeros en un día como mañana; no hablo ya del Metro y Cercanías, que transportan a más gente que la EMT. Para mañana tampoco serán suficientes por sí para esas personas que saldrán a trabajar. Va a ser muy complicados si no se siguen suministrando acceder a ellas", ha expuesto.

.@AlmeidaPP_: “A la ciudad de Madrid nos han llegado 600.000 mascarillas por parte del Gobierno. Solo los autobuses de la EMT llevarán mañana a unas 180.000 personas. Hay que asegurar el stock a lo largo del tiempo".#ObjetivoAlmeida pic.twitter.com/WIgliNVkcL — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) April 12, 2020

El Gobierno central ha entregado a la Delegación del Gobierno en Madrid un total de 1.416.000 mascarillas que comenzarán a repartirse a partir de este lunes entre los trabajadores de sectores no esenciales que se reincorporan a su trabajo. Los principales puntos de reparto de estas mascarillas son las estaciones de Cercanías, intercambiadores de transporte públicos y otros puntos habituales de acceso de estos servicio. En el caso de Metro serán en puntos coincidentes con otros medios de transporte como Príncipe Pío, Sol, Moncloa, Plaza Castilla, Avenida de América, Méndez Álvaro, Atocha, Chamartín, Villaverde Alto, Plaza Elíptica, Aluche, Cuatro Caminos, Nuevos Ministerios, Acacias, Legazpi y Oporto, entre otros en Madrid capital. La Policía Municipal ayudará en el reparto de mascarillas en estos grandes nodos. En la EMT se mantendrá "un número muy superior a la proporción de viajeros" que se espera, "ya que es una forma de garantizar la distancia mínima de seguridad".

VUELTA AL TRABAJO

Vídeo EFE

El regidor madrileño ha apuntado que se puede decir "con cierta cautela" que "quizá ya se ha pasado el peor escenario", y se podría estar produciendo "ese famoso aplanamiento de la curva", algo que no significa que se pueda "bajar la guardia". "Esta enfermedad ha llegado de forma abrumadora y conviene no bajar la guardia", ha apostillado a continuación. Sobre la reactivación de la economía a partir de mañana, Martínez-Almeida considera que es "una medida razonable", pero que esta "debe ir acompañada de test masivos", pues suponen "la pasarela que conecta la recuperación sanitaria con la activación de la economía", algo para lo que es necesario "adoptar precauciones". Si bien, ha vuelto en la necesidad de que las empresas otorguen a sus empleados declaraciones responsables para que acudan a trabajar, así como ha pedido que "se flexibilicen los horarios de entrada y salida".