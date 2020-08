Antonio Naranjo estalla por culpa de Simón: “Debería estar despedido y procesado, aunque ponga vocecitas"

Fernando Simón está en boca de todos desde que empezó este 2020 marcado por el coronavirus. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias es observado al detalle cada vez que comparece para analizar la evolución de la pandemia en España. Y, casi siempre, con una mirada muy crítica.

Ha habido varias declaraciones de Simón que han acabado volviéndose en su contraa posteriori. Con las mascarillas de plena actualidad tras la concentración que tuvo lugar el domingo en Madrid para rechazarlas, una frase de hemeroteca del epidemiólogo ha provocado ahora la ira en las redes. Como bien ha evidenciado Antonio Naranjo.

Antonio Naranjo estalla por culpa de Simón

Todo ha empezado a raíz de una opinión, también contraria a Simón, de Alfonso Reyes. “Para los de difícil comprensión. Lo que digo es que tan lamentables fueron las palabras de Simón negando la utilidad de las mascarillas como la irresponsabilidad de ayer en Colón. Son imprescindibles a no ser que estés al aire libre y sin nadie alrededor. Es de cajón”, ha comentado el ex jugador de baloncesto.

“Fernando Simón nunca negó la utilidad de las mascarillas. Dijo que para las personas sanas no debían ser obligatorias cuando hubo problemas de suministro y antes de los estudios clínicos en los que se basa la OMS, organismo que empezó a recomedarlas este verano a todo el mundo”, le ha respondido un usuario.

A lo que Reyes ha alegado: “Por favor que alguien le ponga las palabras de Simón negando la utilidad de las mascarillas para la población en general que yo ya empiezo a estar cansado de los que no quieren ver ni oír la realidad”.

Ha sido entonces cuando Antonio Naranjo ha aparecido en escena. Al ver el tuit de Reyes, el colaborador de ‘Herrera en COPE’ le ha respondido no sólo con una noticia que recogía el alegato ahora erróneo de Simón sobre las mascarillas. También con las siguientes palabras: “Lo hizo el 6 de abril (un lapsus, ya que fue el 26 de febrero), en pleno pico de la pandemia. Simón debería estar despedido y procesado. Por esto y por muchas cosas más. Aunque luego ponga vocecitas y tenga aspecto de buen tío”.

Las palabras de Simón sobre las mascarillas

“No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de la mascarilla sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología y eso las autoridades sanitarias lo indicarán. No tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno”, llegó a declarar Simón a finales de febrero, durante una de sus ya habituales ruedas de prensa.

No es la única frase pasada que ha vuelto ahora para atormentar al epidemiólogo más conocido de España en estos momentos. “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado”, comentó Simón a finales de enero, antes de que la realidad demostrase ser muy distinta.

Fernando Simón: "En España no hay un riesgo de colapso sanitario ni muchísimo menos".



Fue esta última sentencia la que llevó a muchos a alarmarse la semana pasada, al conocer estas palabras del experto: “En España no hay un riesgo inminente de colapso sanitario, ni muchísimo menos. En España, ahora mismo hay 3.596 camas ocupadas por coronavirus o potencialmente coronavirus. De ellas, 383 en UCI. Actualmente, el índice de ocupación por coronavirus es de un 3% del total de camas. Con lo cual, el coronavirus, ahora mismo, no está, a nivel nacional, en riesgo de colapsar absolutamente el sistema de ninguna manera”.