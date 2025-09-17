COPE
Antiviolencia propone sancionar a 17 personas por provocar incidentes, durante las protestas a favor de Palestina, en diferentes etapas de la Vuelta a España

Sanciones económicas de entre 3.000 y 4.000 euros y prohibido el acceso a recintos deportivos

Cargas policiales a varias personas que protestan a favor de Palestina en Atocha, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España).

Cargas policiales a varias personas que protestan a favor de Palestina en Atocha

Fernando DíezAgencia EFE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Ya conocemos la sanción que propone la Comisión Estatal Antiviolencia a 17 personas identificadas por provocar incidentes, durante las protestas a favor de Palestina, en diferentes etapas de la Vuelta a España. Unas multas que oscilan entre los 3.000 y 4.000 euros, así como la prohibición de acceso a acontecimientos deportivos durante seis meses.

Según informa este miércoles la Comisión, estos expedientes analizados corresponden a las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la duodécima etapa, Laredo-Los Corrales de Buelna, en la decimocuarta, Avilés-La Farrapona, y la decimoquinta, Aveiga-Monforte de Lemos.

La Vuelta a España se vio alterada por incidentes causados por las protestas de personas a favor de Palestina y en contra de la participación del equipo Israel Premier Tech. En la undécima etapa, con salida y llegada en Bilbao, se tuvo que adelantar el final y la última jornada, en Madrid, se detuvo la carrera a 56 kilómetros para el final, entre otras.

